El seleccionador español Luis Enrique sueña con que Mikel Oyarzabal pueda llegar al Mundial de Catar del próximo mes de noviembre. Igual que los aficionados de la Real Sociedad sueñan con que el delantero, que se rompió la rodilla el pasado 17 de marzo, esté cuanto antes en el verde. Luis Enrique mima al eibartarra y así lo ha confesado este viernes en la rueda de prensa en la que ha dado los 25 nombres de la convocatoria para los encuentros frente a Suiza y Portugal de la próxima semana.

«Mikel es el jugador al que más he llamado. Quizá unas 3 ó 4 veces. No suelo hablar con ellos tanto. Y con él tampoco hemos hablado de si va a estar en el Mundial. Le he dicho 'vamos, que ya estás en lo mejor, que ya hueles el campo'», ha admitido el seleccionador español.

Oyarzabal comenzó a correr sobre en Zubieta en agosto y sigue con su plan de recuperación establecido aunque los plazos para poder estar en la cita de Catar se antojan muy justos. «Si llega o no llega ya lo veremos y se analizará. El objetivo es que se recupere, pero no solo para la Selección o para el Mundial, sino para jugar bien con la Real y para volver a sentir lo que tiene que sentir un futbolista», ha explicado Luis Enrique.

El seleccionador ha dejado un mensaje optimista en torno al proceso de recuperación del delantero realista. «Con Mikel vamos a esperar su tiempo y verle en el terreno de juego. Me consta que la recuperación va muy bien», ha señalado el asturiano.

«Cualquiera puede volver»

En la rueda de prensa, el seleccionador ha vuelto a ser preguntado más por las ausencias que por los jugadores de la propia lista. Lo que ha disgustado, otra vez, al técnico. «Ya sé que cada vez que hay una lista no entran todos los jugadores y son noticia los que no están, pero a mí me gustaría hablar de los que están en la lista. Da más morbo pero no quiero entrar en ese juego. Llevo a los 25 jugadores que considero. Los conozco y cualquiera que haya estado en una lista puede volver y de hecho así se ha visto», ha regateado el entrenador asturiano en cuanto aparecieron en las preguntas los nombres de Iago Aspas, Sergio Ramos o Ansu Fati, los grandes ausentes, cuyos nombres siguen pesando a pesar de no formar parte de la selección desde hace tiempo.