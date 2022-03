Si el segundo está descontento... Me sorprendió tanto el pesimismo del Pizjuán como que desde nuestra perspectiva pesaran más las ocasiones falladas que el partidazo realizado

En el fútbol las expectativas las carga el diablo si no se ajustan a la realidad, que normalmente no suelen hacerlo. A partir de ahí empieza un sentimiento de frustración que no siempre se corresponde con la posición en la tabla.

Bajar el fin de semana al Sánchez Pizjuán me permitió comprobarlo. El taxista que me recogió en el aeropuerto era