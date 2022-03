El Alavés viene con la soga al cuello y peleando por no perder la categoría. Es un equipo que nunca se da por vencido, al igual que su entrenador, que a pesar de ser forofo de la Real, venderá muy cara la derrota. No hay opción para la sorpresa. Cuando juegas ante este tipo de rivales la agresividad en defensa es el principal aspecto que reluce y su oportunidad pasará por tratar de coger desprevenida a la Real. Si hay que destacar a alguien, me quedo con Joselu. Un delantero muy a tener en cuenta.

Con un sistema de 1-4-1-4-1 el Alavés juega muy compacto, con las líneas muy juntas y la defensa adelantada. Esto puede crear problemas a la hora de combinar, pero a la vez habrá muchos espacios que nos pueden venir bien a la espalda de los defensas si nuestros veloces delanteros aprovechan esta circunstancia. Los equipos de Mendilibar juegan así, pero no sé si estando en la situación en la que están van a seguir ese plan. La Real, que necesita un poco de autoestima, tiene que presionar después de pérdida de balón y así poder robar en posiciones adelantadas que impliquen tener ocasiones de gol.

Parece que el estado de ánimo está bajo mínimos. Pero nada más lejos que la realidad. En el fútbol se puede pasar del desánimo a la euforia por detalles o errores, y si no díganselo al Real Madrid en sus dos partidos de la última semana. Conseguir seis puntos en una semana de tres partidos es algo que todos hubiéramos firmado, pero en este deporte, y también en la vida, por desgracia, eres tan bueno como el último partido que hayas jugado.

El equipo tiene que seguir haciendo camino para volver a ilusionar a su afición, quien quizás esperaba algo más del equipo desde hace un tiempo a esta parte. El equipo está luchando por clasificarse por tercera vez consecutiva a competición continental, un hito a remarcar para el club, pero tengo la sensación de que la Real, por lo que sea, ha bajado un pelín el pistón.

Sin embargo, quiero transmitir que lo importante para el jugador es disfrutar de lo que está haciendo. Se podrá ganar o se perderá, pero hay que disfrutar. Para no disfrutar ya están las tan cercanas guerras que tenemos a nuestro alrededor.