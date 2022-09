El afilador God save the Real Reina el equipo blanquiazul en Old Trafford y firma su página más bella en su andadura europea, asaltando un templo del fútbol con un juego preciso

Descuento los días para que llegue el 3 de noviembre. No me queda ninguna duda de que la Real se va a jugar ese día el primer puesto del grupo con el Manchester United. Sería una sorpresa mayúscula que no fuera así, pero quién sabe. Igual la Real no se juega nada con los 'diablos rojos' y ese jueves es un puro trámite. En un día especial po