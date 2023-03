La Peña de la Real Sociedad de Tudela celebró este viernes un nuevo evento en su 25 aniversario reuniendo en una mesa redonda a varios jugadores navarros ilustres que vistieron la casaca txuri-urdin. Jesús Mari Satrustegui, Txema Lumbreras y Carlos Martínez hablaron largo y tendido de sus mejores momentos como realistas y no esquivaron temas polémicos o historias relevantes vividas sobre el terreno de juego y que hicieron las delicias de los aficionados asistentes a la mesa redonda.

Así, en plena polémica arbitral por el 'Caso Negreira', Lumbreras y Satrustegi recordaron los arbitrajes de los 80 en los que era habitual que las decisiones comprometidas cayeran en favor de los grandes. «En aquella época era muy evidente los apoyos que tenían los grandes y los condicionantes eran mayores que los que puede haber ahora, que todo está más controlado», indicó Lumbreras.

En ese sentido, Satrustegui recordó el fatídico partido ante el Real Madrid en el Bernabéu en 1980 en el que los merengues lograron igualar cuando la Real se había puesto 0-2 acariciando una primera Liga que, finalmente, se escapó. «Nos pitaron un penalti cuya falta se había cometido metro y medio fuera el área; y a mí me anularon un gol tras una jugada en la que me hicieron un placaje cuando me escapaba solo contra el portero», rememoró el delantero de Pamplona, quien apuntó que, después de aquello, el presidente Orbegozo «peleó para que a la Real los árbitros no le dieran pero que tampoco le quitaran, ya que entonces el Madrid y el Barcelona pesaban mucho». «Ni recuerdo la cantidad de puertas que hemos roto en el vestuario del Bernabéu», bromeó Satrustegui.

La llegada de 'Satrus' a Donostia

Satrustegui también recordó cómo llego a la Real. El ariete pamplonés recordó el 'guiño del destino' que propició su fichaje por la Real cuando, allá por 1971, todo indicaba a que iba a ser jugador de Osasuna. Y todo gracias a un empleado del club rojillo que se negó a pagar el primer sueldo que un jovencísimo 'Satrus' fue a cobrar a las oficinas de la plaza del Castillo. «Tenía 16 o 17 años y me hacía ilusión cobrar ese primer sueldo, que era de 15.000 pesetas. Me presenté como jugador de Osasuna, pero aquel empleado me dijo que no tenía orden de pagarme… Y a mí se me hundió el mundo, no por el dinero que era, sino por la ilusión que tenía de cobrarlo», recordó el ariete de Pamplona.

En ese momento tomó la decisión que cambió la historia de la Real. «Me fui a casa y le dije a mis padres que llamaran a San Sebastián para aceptar la oferta de la Real. Osasuna quiso enmendar ese error, e insistió en que me quedara, pero yo ya no quería saber nada y fiché por la Real», explicó Satrustegui.

Fin a la celebración de los 25 años

Con la participación de Jesús Mari Satrustegui, Txema Lumbreras y Carlos Martínez, la Peña Real Sociedad de Tudela puso fin a un programa de celebración de su 25 aniversario en el que han participado nombres propios del equipo como Luis Miguel Arconada, Roberto López Ufarte, Alberto 'Bixio' Gorriz y Xabi Prieto. Una programación que, además de actos de carácter netamente deportivo, ha contado con distintas citas culturales, sociales y lúdicas entre las que destacaron un coloquio con el actor Óscar Terol; un 'derbi de dibujantes' entre los humoristas gráficos Mikel Soro 'Marrazketabar' (Real Sociedad y El Diario Vasco) y César Oroz (Diario de Navarra); o la celebración de un congreso de peñas que reunió en Tudela a cerca de un centenar de seguidores realistas pertenecientes a 15 agrupaciones de toda España.