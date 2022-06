Finalizada la temporada es momento del balance. A Ander Martin (Donostia, 2000) le ha tocado vivir este año, desde el mes de febrero, dos situaciones bien diferentes al haber estado a caballo entre el primer equipo y el filial. Realiza una valoración positiva del año en lo personal y colectivo, «de mucho aprendizaje». Será uno de los jugadores que comience a entrenar el 27 de junio para incorporarse al primer equipo el 7 de julio.

– ¿Con qué se queda del curso?

– Con que ha sido un año bonito, en el que hemos aprendido muchas cosas. Ahora hay que esperar a lo que venga.

Adaptación Siendo lateral he aprendido aspectos defensivos que me han ayudado a mejorar personalmente»

– Pese a no conseguir el objetivo de la salvación, ¿qué ha supuesto competir en Segunda?

– Para nosotros un salto de calidad. Al final te enfrentabas a rivales de mucha más entidad. Pese a los resultados, todos y cada uno de los jugadores ha aprendido muchísimo en lo individual y también en lo colectivo, como equipo. Desde el principio de temporada supimos que iba a ser una temporada muy dura. Cada semana venía un rival fuerte o teníamos que visitar un campo difícil. Pero los hemos afrontado con la mayor ilusión.

– ¿Qué cree que es lo que más les ha perjudicado?

– Básicamente la categoría. En Segunda se condena mucho la falta de experiencia. Y eso nos ha ocurrido en muchos partidos. Somos jóvenes y quizá con algunos años más de rodaje algunos de los errores que hemos cometido no habrían sucedido.

– Aun así, tiene mérito el haberse mantenido vivos hasta la penúltima jornada.

– Nos quedó esa espinita. Creemos que podíamos haber estado incluso algo más cerca de conseguir la salvación porque se nos escaparon varias oportunidades.

– ¿Cuál fue la clave para ello?

– Centrarnos en cada jornada, porque si al final hacíamos balances o empezábamos a hacer cábalas de lo que hacían los rivales, no nos ayudaba. Nuestro pensamiento era salir cada fin de semana a competir y sacar los tres puntos.

– (...)

– Lo único que se nos pasaba por la cabeza, pese a las derrotas, era seguir mejorando y entrenando duro cada día. Todo ello con un buen ambiente de trabajo.

– ¿Qué les dijo Xabi Alonso en la despedida?

– Que para él también había sido un año de mucho aprendizaje. Se marchó contento y muy orgulloso del trabajo que hicimos todos los días desde el 7 de julio que empezamos la pretemporada.

– ¿Y usted cómo ha llevado el estar a caballo entre el primer equipo y el filial?

– Haber entrenado y jugado incluso algún rato con el primer equipo, después de haber estado en la dinámica del Sanse en Segunda, ha supuesto un año de mucho aprendizaje y me quedo con muchas cosas positivas.

– Entre ellas...

– La adaptación al lateral. Esta temporada empecé entrenando y jugando de extremo, como la anterior. No me acuerdo en qué partido jugamos con defensa de tres y me tocó de carrilero. He aprendido aspectos defensivos que me han ayudado a mejorar personalmente. Al final he acabado jugando muy cómodo en una defensa de cuatro.

– Yo se lo recuerdo. Contra el Zaragoza en La Romareda. En la sexta jornada.

– Eso es, además fue el primer partido de la temporada en el que más minutos jugué y di una asistencia. Lo valoramos como un punto muy positivo. Sufrimos, ya que queríamos defender el encuentro con uñas y dientes y lo conseguimos. Fue un punto de inflexión y un gran aprendizaje de cara a lo que nos íbamos a encontrar durante la temporada.

– Esta vez no pudieron hacerle frente en la despedida.

– Nuestra intención era lograr los tres puntos para irnos con buen sabor de boca junto a la afición. Empezamos perdiendo en el primer minuto y fue un golpe duro.

– No faltó su gol para completar el hat-trick en la temporada.

– Eso es, tuve la gran suerte de poder marcar y acabar con tres.

– ¿El momento más especial?

– El 27 de febrero cumplí el sueño de debutar con el primer equipo en Anoeta ante Osasuna. Fui titular y además ganamos.