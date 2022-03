La Real Sociedad B no podrá contar con tres titularísimos en Ibiza

Liga Smarbank La Real Sociedad B no podrá contar con tres titularísimos en Ibiza El filial txuri-urdin frenó su buena dinámica tras caer ante el Mirandés e irá a la isla con las bajas de Turrientes, Lobete y Jon Karrikaburu

El Sanse dio el sábado un paso atrás en su lucha por la salvación. Los potrillos perdieron 1-3 ante un rival directo como el Mirandés, con el que además pierdel el golaveraje, aspecto muy a tener en cuenta en las últimas jornadas. Pese a todo, el resto de rivales no aprovecharon del todo el revés de los realistas, que pasan a tener la salvación a seis puntos cuando la pasada jornada estaba a cinco.

En una semana en la que el fútbol profesional para por el parón de selecciones, el Sanse se ve una vez más perjudicado. Mientras que las ligas secundarias de los principales países detienen la competición, la Liga SmartBank sigue su curso el próximo fin de semana. Xabi Alonso ha visto desde este lunes cómo sus dos jugadores más importantes han hecho las maletas para recalar en Las Rozas. Beñat Turrientes y Jon Karrikaburu han sido citados por Luis de la Fuente para disputar los dos partidos clasificatorios ante Lituania y Eslovaquia.

El beasaindarra, brújula en el centro del campo y el baztandarra, killer absoluto del Sanse con diez dianas, no podrán ayudar al Sanse en su complicada visita a tierras ibicencas. En ese compromiso ante el Ibiza (sábado, 14.00 horas) tampoco estará Julen Lobete. El lezoarra, que no estaba en la lista inicial de De la Fuente, llegará este martes a la concentración de la Sub-21 después de recibir la llamada del seleccionador. Nico Williams, jugador del Athletic, se cae de la convocatoria por lesión y Lobete no podrá ayudar al Sanse. El más difícil todavía.