Sanse - Mirandés No vale el pasado ni el futuro, solo el presente y el ahora El Sanse afronta la primera de las finales ante un rival directo (14 horas, La Liga 1) en busca de agarrarse a la pelea por la salvación

Todo lo realizado hasta ahora ya es historia y todo lo que queda por venir, ya llegará. O no. Porque de nada vale mirar al futuro si no se superan los obstáculos del camino. Lo que sí vale es el presente y el ahora, y eso no es otra cosa que el partido ante el Mirandés (14 horas, Movistar La Liga 1) en el Reale Arena. El día 'D' y la hora 'H'.