Segunda B El Sanse pierde ante el Calahorra y cede el liderato al Athletic Un córner en el 81' condena al filial txuri-urdin, que mereció más aunque no materializó sus claras ocasiones

Primera derrota del Sanse en la segunda fase después de caer por la mínima ante el Calahorra en Zubieta (0-1). Los de Xabi Alonso merecieron mucho más, tuvieron claras ocasiones para ponerse por delante, no lo hicieron y terminaron cayendo tras defender mal un córner, la única clara de los visitantes en la segunda mitad. Así, el filial txuri-urdin pierde el liderato y se lo cede al Bilbao Athletic. El Sanse necesita ganar al Tudelano en la última jornada y esperar el pinchazo de los vecinos ante el Logroñés.

0 Sanse Ayesa, Petxarroman, Arambarri, Pacheco, Ezkurdia, Olasagasti (Martín, min. 86), Alkain, Turrientes (Aldasoro, min. 65), Aranzabe (Lobete, min. 65), Navarro (Garrido, min. 76) y Karrikaburu. 1 Calahorra Roberto, Santamaria, Ortega, Andrés (Soto, min. 22), Amorrortu (Fernández Conchuela, min. 87), Vicent, Riego, Martínez Losa (Nierga, min. 70), R. García (Rodríguez, min. 70), El Haddadi (Omar de la Cruz, min. 70) y Carrique. Gol: 0-1: Rogríguez (min. 81).

Árbitro: Ruiz Esquinas (Colegio Aragonés) amonestó al local Jon Pacheco y a los visitantes Vicent, Omar de la Cruz y Riego.

El partido comenzó eléctrico con un Calahorra que fue a presionar arriba al Sanse consciente de que todavía tenía opciones de ser el mejor cuarto clasificado. Los locales no estaban pudiendo jugar con fluidez, aunque las ocasiones no tardaron en llegar. Un disparo lejano de Turrientes repelido por la defensa y un chut cruzado de Alkain, que detuvo bien abajo Roberto, fueron los primeros avisos del Sanse. Sin embargo, la más clara de la primera mitad fue para el Calahorra. El ex potrillo Martínez Losa tuvo el 0-1 en sus pies, pero una brillante acción de Ayesa, que se lanzó a sus botas incomodando el disparo en el mano a mano evitó que el Calahorra se pusiera por delante.

Entró en escena Karrikaburu, que se plantaba delante de Roberto tras un buen pase de Petxarroman, pero Vicente le hizo una segada por detrás para evitar su progresión. Acción de naranja. El mismo delantero pudo asistir a Navarro justo después, pero el balón fue repelido por el central cuando esperaba en boca de gol.

La segunda mitad fue absolutamente txuri-urdin. Alkain desde banda derecha no paró de generar peligro y los acercamientos se produjeron uno tras otro pasada la primera hora de juego. Navarro tuvo una franca ocasión cuando se encontraba solo, pero el disparo cruzado se marchó desviado. Un minuto después, Karrikaburu pudo hacer gol. Lobete desde la izquierda cedió un buen pase al navarro, que desde la frontal se sacó un zurriagazo que escupió el larguero. Era el 1-0 cuando el Sanse merecía ya ir ganando.

Sin embargo, fue el Calahorra el que dio la estocada. En la única jugada peligrosa del segundo acto, Fran Rodríguez hizo el gol visitante. Amorrortu botó con brillantez un córner desde la derecha y el recién entrado al terreno de juego Rodrigo se impuso a Pacheco y Olasagasti para hacer de cabeza el único tanto del partido. Palo duro. El Sanse tuvo todavía opciones de empatar con un disparo potente de Garrido y una falta directa de Ander Martin, pero en todas se erigió como héroe visitante Roberto. Los potrillos necesitan ganar y que el Bilbao Athletic pinche para ser líder, aunque disputarán el playoff de ascenso a Segunda.