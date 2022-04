Seis jornadas, dieciocho puntos en juego y a diez de los puestos de permanencia. Las cuentas son sencillas para el Sanse: necesita ganar en un mes un tercio de los puntos que ha sumado en toda la temporada (31). Los realistas defienden que no hay nada que hacer; el optimista, que todavía hay vida. El punto de coincidencia es que cualquier milagro pasa por ganar hoy al Amorebieta. Es el equipo que le antecede en la tabla, es también un recién llegado a la categoría y ha trazado una línea muy pareja, con partidos que ha dominado, ha merecido ganar y ha terminado perdiendo.

Xabi Alonso hace de tripas corazón para tratar de mantener viva la llama. No tiene bajas significativas, así que va a poder moldear un once a su antojo. Se da por hecho que el Sanse querrá el balón y tratará de llegar con sentido a la portería contraria. Es lo que ha hecho siempre y no va a cambiar a estas alturas por más que la situación sea pesimista. Al Sanse le quedarán otros dos partidos más en Anoeta ante el Almería y el Huesca. «No estamos muy pendientes del rival. Queremos centrarnos en nosotros, en el partido que tenemos que hacer. Los duelos ante el Amorebieta siempre son intensos y así esperamos que sea», confesó ayer Alonso.