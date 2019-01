Real Sociedad Sangalli: «Tenía un poco de miedo al partido, pero me he sentido bien» Sangalli, durante el partido de esta noche en el Benito Villamarín. / José Luis Contreras El jugador de la Real valora su vuelta a los terrenos de juego tras el ictus y agradece a todo su entorno el apoyo recibido durante su baja EL DIARIO VASCO Jueves, 10 enero 2019, 23:05

Luca Sangalli ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar el partido jugado en el Benito Villamarín, correspondiente a los octavos de final de Copa, y sobre todo sus sensaciones personales 70 ías después de sufrir un ictus. El realista ha declarado, en primer lugar, que «afortunadamente todo está olvidado, pero he pasado tiempos difíciles. Tenía ganas de volver a la competición y estoy contento por haber aguantado casi todo el choque».

Posteriormente, ha agregado que «ha sido complicado todo el proceso pero he tenido el apoyo de mucha gente (familia, amigos, compañeros de vestuario, club...) y así todo es más llevadero. Toca seguir trabajando a tope para jugar».

Le han preguntado por cómo se ha sentido en el césped, el lugar de trabajo de los futbolistas, y ha señalado que «me he encontrado bien. Tenía un poco de miedo al partido, sobre todo por el ritmo, pero me he sentido bien. Ha sido un encuentro disputado, con ocasiones en las dos áreas, y espero que podamos resolverlo delante de nuestra afición».

Finalmente, no ha querido perder la oportunidad de agradecer el comprotamiento de la afición bética, que ha despedido al txuri-urdin con una ovación cuando ha sido sustituido por Januzaj en la recta final: «Ha sido emocionante, la verdad. Agradezco el reconocimiento de la afición».