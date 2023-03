«No había salido de mi barrio de Roces y llego allí. Un caos. Imagínate»

– En la campaña 11/12 llegó a Roma con 22 años. ¿Cómo recuerda el aterrizaje personal?

– Fue difícil tomar la decisión porque yo siempre había estado en mi barrio de Roces y sin salir de Asturias. ¡Imagínate Roma! Era un paso muy grande. Fue duro al principio estar lejos de la familia y los amigos, pero no quedaba otra que adaptarse. Con el tiempo valoro lo que viví y creo que es bueno vivir experiencias así. Solo puedo estar agradecido.

– ¿Qué le costó más a su llegada a la capital italiana?

– Mi forma de ser es de no darle muchas vueltas a las cosas, así que cuando llegué no pensé mucho en el contexto. Me lo tomé como una etapa del fútbol y me centré en hacerlo bien.

– Háblenos de la ciudad.

– Un caos. Para mí demasiado grande y bulliciosa. Allí, los ciudadanos conducen por donde quieren. Algo salí de casa de turismo pero me quedaron muchas cosas por ver, muchas. Esa ciudad tiene mil historias. De todas formas a la gente como yo, acostumbrada a una ciudad pequeña, no le atrae tanto. Yo soy de andar por casa. No me gustan las grandes capitales.

– ¿Ha vuelto a Roma en estos diez años?

– No (ríe).

– Proponga al menos algún rincón al aficionado que vaya esta semana para allá.

– Qué va, no sabría qué decirle. Que vaya a donde quiera, que hay de todo en Roma.

– Dígame qué prefiere, una pizza de Roma o una txuleta de Donostia.

– Txuleta en Donostia, sin duda. Eso ni se cuestiona.

– Un paseo por el centro histórico romano o por La Concha.

– Ahí ya me metes en más dudas. A mí Donostia me gustó mucho. El País Vasco me gusta. Su gente me gusta. Diría que un paseo por San Sebastián.

– Un expresso en Roma o un pintxo en lo Viejo.

– Un pintxo. No soy muy de salir a tomar cafés.

– Entre el bullicio romano y la calma guipuzcoana, ni le pregunto.

– La tranquilidad y la paz, claramente.