Con la temporada recién terminada llega el turno del trabajo en los despachos para confeccionar la plantilla del próximo curso. De momento ya se han producido varios movimientos. El más importante es la confirmación de que Silva seguirá un año más, un deseo de Imanol que se ha visto cumplido por el interés del futbolista de continuar vistiendo de blanquiazul. Además, se han confirmado que tanto Januzaj como Monreal no seguirán una vez que finalicen sus contratos dentro de un mes.

Este es el punto de partida sobre el que Roberto Olabe tiene que construir un plantel competitivo para afrontar con garantías tres competiciones como Liga, Copa y Europa League por tercer año consecutivo. Sin duda que la experiencia de lo sucedido en los dos anteriores le ayudará a la hora de maniobrar y decidir los perfiles de los jugadores a incorporar.

De entrada, lo primero que se observa es que la Real Sociedad tendrá más trabajo en sacar jugadores que en traerlos. Ahora mismo tiene 21 futbolistas en la primera plantilla, sin contar a los citados Monreal y Januzaj, ni a Rafinha y Sorloth, que están cedidos hasta el 30 de junio. También tiene cedidos a Bautista, Merquelanz y Sagnan, ninguno de los cuales se quedará en la plantilla. La cuestión es que hay varios jugadores del Sanse que optan a estar arriba como Turrientes, Sola, Urko, Olasagasti o Navarro, sin contar a los fichajes que vaya a hacer en el mercado.

1 Pendientes de Ryan

Bajo palos la gran incógnita es saber si Ryan está dispuesto a seguir otra temporada más a la sombra de Remiro. El australiano, que cumplió en abril 30 años, quiere jugar y por eso recaló en la Real. Fue indiscutible en el Brighton entre 2017 y 2020 pero perdió el puesto en la 20/21 y pidió salir del club. Ahora se encuentra en una situación parecida, ya que solo ha disputado nueve partidos esta temporada. En el club están encantados con él, tanto a nivel profesional como humano, y tiene un año más de contrato por delante, pero habrá que estar atentos este verano a su situación.

La novedad en esta posición reside en la posibilidad de contar con un tercer portero en la plantilla, algo que sucede en muchos equipos que están en Europa. En caso de que finalmente sea así, Zubiaurre reuniría el perfil idóneo al tratarse de un meta canterano y de casa, pero hay que tener en cuenta que se ha ganado un cartel en Segunda, acaba contrato y no le faltarán ofertas.

Ryan quiere jugar y habrá que ver qué decide, Sola entrará con fuerza en el lateral y a Pacheco se le va a dar más protagonismo

2 Sola eleva la competencia

En la defensa habrá pocos retoques. El principal será la incorporación de Álex Sola, que viene de hacer una segunda vuelta sobresaliente con el Sanse en la que ha marcado tres goles. Ello provocará que haya tres laterales diestros en la plantilla, pero dado que puede actuar también por la izquierda Imanol podría quedarse así teniendo en cuenta el adiós de Monreal y que solo tiene a Rico y Aihen en la izquierda. Tampoco se descarta que si se presenta una oportunidad de mercado se refuerce ese flanco zurdo, aunque es complicado porque los jugadores que pueden elevar el nivel cuestan un dinero.

En el eje de la zaga, con Le Normand, Aritz y Zubeldia consolidados, la intención es dar mayor protagonismo a Pacheco. Después está Urko González de Zárate, al que se quiere tener cerca del primer equipo pero no habría que considerarle solo como un central al poder jugar también como mediocentro, el puesto en el que le gusta a Imanol. No obstante, con Zubimendi por delante, no parece que vaya a tener muchas opciones ahí.

3 Movimientos en la zona ancha

En el centro del campo habrá que maniobrar para que encajen todas las piezas. Zubimendi, Merino y Silva son intocables y Turrientes dará el salto después de su gran año en el filial. Olasagasti también puede estar cerca. El gran desafío de Olabe en esta línea es ver qué hace con Guevara, Guridi e Illarramendi, tres hombres de las dos primeras alturas en la medular que no han jugado mucho. El capitán sí que lo ha hecho en el tramo final, pero Guridi ha permanecido en segundo plano y Guevara solo ha sido un partido titular en los tres últimos meses desde aquel error que cometió en Copa ante el Betis. Todos tienen contrato pero parece improbable que los tres continúen.

La entrada de Turrientes en la medular provocará la salida de alguno de los no titulares y Rafinha y Sorloth tienen difícil continuar

Tampoco está claro que lo haga Rafinha, por mucho que haya cumplido en estos cinco meses. Llegó para cubrir las espaldas de Silva en la mediapunta, ya que cada vez que faltaba obligaba a Oyarzabal a retrasar su posición y quedaba la banda izquierda huérfana, y para echar una mano a Merino si tenía algún problema. Su polivalencia fue lo que llevó a la Real a pedir su cesión al PSG a mitad de temporada. Pero ahora, con la posibilidad de hacer un equipo desde el principio, parece más difícil que siga porque el precio que podría fijar el club francés en un traspaso se antoja elevado y el mercado podría ofrecer opciones más económicas.

4 Los fichajes, en ataque

Donde más caras nuevas se verán es en la línea de ataque. Con Januzaj fuera y Sorloth acabando su cesión, ahora mismo Imanol solo tendría disponibles a Portu e Isak. Carlos Fernández y Barrenetxea estarán listos para pretemporada, aunque con el hándicap de haber pasado mucho tiempo parados, y a Oyarzabal no se le espera hasta enero. Viendo el panorama, la Real moverá ficha con un par de jugadores en su frente de ataque, aunque a la hora de decantarse por un perfil determinado habrá que ver con qué sistema base juega Imanol. Si opta por el habitual 1-4-3-3 o por el 1-4-4-2 en rombo que ha venido empleando tras la baja de Oyarzabal cuando se quedó sin extremos. En este último caso tendría alguna opción de continuar Sorloth, aunque primero hay que conocer la decisión de Tedesco, técnico del Leipzig, que no está claro que vaya a prescindir de él y en caso de que lo haga habría que saber el precio de salida que fija el conjunto alemán. El noruego, eso sí, estaría encantado de seguir en la Real.

En lo referente a los jóvenes, Navarro ha terminado a buen nivel con el Sanse y puede jugar tanto de enganche como en las bandas, aunque no hay una decisión definitiva tomada con él. Quien sí podría tener la oportunidad de estar es Djouahra, que cuando ha salido se ha mostrado como un extremo eléctrico y desequilibrante, aunque en su contra juega que cuando subió para cubrir la ausencia de Oyarzabal la Real pasó a formar con otro dibujo sin hombres exteriores.

No está clara la situación de Karrikaburu a pesar de haber marcado 11 goles en Segunda. Imanol le envió un recado ante la prensa hace unas semanas cuando dijo que no aguantó el entrenamiento con los mayores y esta temporada solo ha sido titular en 24 de las 42 jornadas. Los técnicos creen que es un futbolista en crecimiento y que necesita jugar para no ver frenada su trayectoria. Con esos mensajes parece difícil que esté en la plantilla.