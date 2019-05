Sagnan ya piensa en ganarse la titularidad DV Viernes, 24 mayo 2019, 07:47

Modibo Sagnan, central francés del Lens que se incorporará a la Real en verano, ha declarado a la revista francesa 'Onze Mondial' que «me han dicho que hacen jugar a los jóvenes y voy a hacer todo lo posible por imponerme». Aunque aún no ha terminado la Ligue 2 de Francia, admite que «ya me he imaginado en el Camp Nou ante Messi. Nunca pensé tener tan pronto la posibilidad».