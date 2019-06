Real Sociedad Sagnan: «Estoy orgulloso de haber firmado por la Real Sociedad» Sagnan, nuevo fichaje de la Real Sociedad / Oscar Ortiz de Guinea El francés se ha despedido de su equipo en redes sociales tras no conseguir el ascenso en el último partido IKER MENDIA Lunes, 3 junio 2019, 13:16

Modibo Sagnan ya ha disputado su último partido con el Lens. El defensa francés tuvo que ver desde el banquillo cómo su equipo no conseguía ascender a la Ligue 1 tras caer derrotados frente al Dijon. Su entrenador, Philippe Montanier, no le ha dado minutos en el último tramo de la temporada y pese a que en un tramo de la temporada fue titular, ha terminado disputando tan solo 11 partidos de liga y 3 de copa.

El nuevo central de la Real Sociedad ha querido despedirse del club que le ha dado la oportunidad de crecer como futbolista con un mensaje en las redes sociales: «Tras siete maravillosos años en el Racing Club de Lens, el club en el que me he formado, tengo que daros las gracias por todo. Entrenadores, dirigentes, compañeros de equipo, sin olvidarme del público verdaderamente excepcional. Gracias. Este club me ha hecho un hombre, me ha permitido conocer a gente inolvidable y me ha ayudado sobre todo a estar en la profesión que quería desde pequeño, futbolista profesional. Ayer fue una noche triste pero habrá que levantarse para perseguir el objetivo común. Lo espero de todo corazón. Nunca podré agradecerlo lo suficiente, pero siempre podré apoyaros. Gracias por todo Racing Club de Lens. ¡Sangre y oro siempre!».

Sagnan también ha querido tener un gesto con su nuevo equipo: «Estoy orgulloso de haber firmado por la Real Sociedad. Esta aventura ha sido verdaderamente bella pero ahora me espera una nueva».