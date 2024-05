Sadiq Umar: «El próximo año será el mío»

Beñat Barreto San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Miércoles, 29 de mayo 2024, 12:29 | Actualizado 12:36h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La Real Sociedad concluye este miércoles la temporada 23/24 y algunos futbolistas ya encaran sus vacaciones. Mientras la primera plantilla disputa sus últimos minutos, futbolistas como Sadiq Umar ya descansan pensando en los próximos retos. El nigeriano ha querido agradecer el apoyo que ha recibido por los suyos y manda un mensaje claro. «El próximo año será el mío, sin límites», ha posteado en su cuenta de Instagram.

Lesionado con una lumbalgia en el último choque ante el Atlético de Madrid, el africano no se ha desplazado hasta Japón para dar carpetazo al curso. «Muchas emociones. Maravillosos recuerdos y un montón de lecciones aprendidas. Fútbol, me tienes en mi corazón. Termina una temporada, pero otra espera. Afronto el futuro con esperanza y excitación. Gracias a cada uno que me haya apoyado en esta increíble campaña. Habéis creído en mí y eso me llena de determinación. El próximo será mi año», ha añadido en el post.

Lo cierto es que Imanol Alguacil no ha apostado por él en el tramo final de la temporada. En los últimos diez partidos ligueros el africano solo tuvo minutos en el empate ante el Getafe en el Coliseum (1-1). Sadiq salió en la segunda mitad, pero en 22 minutos de juego no pudo marcar. Está por ver qué sucede con él durante el verano, mientras la Real Sociedad peina el mercado para reforzar una posición en la que habrá movimientos.

Temas

Umar Sadiq