Sadiq Umar: «Ahora estoy más preparado que nunca»

Imanol Troyano San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Sadiq Umar ha sido el primer jugador de la Real Sociedad en volver al trabajo. El viernes se entrenó por primera vez en el Reale Arena bajo la supervisión del readaptador Iñigo Almandoz tras disfrutar de poco más de tres semanas de descanso. «Solo he viajado a mi ciudad, porque tenía que volver antes que mis compañeros. Han sido unas vacaciones diferentes porque me he tenido que preparar para estar de vuelta», ha reconocido el jugador en declaraciones a la web del club.

El delantero ha indicado que «estoy aquí para llegar lo mejor preparado posible al inicio de la pretemporada». «Estoy deseando que empiece ya», ha subrayado también. La preparación del primer equipo arranca el 10 de julio, pero antes, este lunes, dará inicio el periodo de adaptación con 14 canteranos en la que también participará el exjugador del Almería. «La pretemporada sirve para coger ritmo y estoy preparado para ponerme al 100%. Estoy bien físicamente, solo tengo que coger el ritmo de cara a los partidos y espero estar pronto de vuelta», ha asegurado. El primer amistoso del verano se celebrará el 21 de julio en el Stadium Gal ante Osasuna. El realista ha admitido que acabó con «muy buenas sensaciones» en las últimas semanas de la temporada pasada. Fue uno más en los entrenamientos diarios y ha destacado que «mis compañeros me recibieron muy bien». «Ahora estoy más preparado que nunca», ha manifestado. «No ha sido una temporada sencilla para mí, pero me ha servido mucho para crecer como futbolista y también he aprendido mucho en el aspecto mental», ha valorado el jugador. «Quiero agradecer a mis compañeros porque siempre han estado conmigo», ha insistido. Por último, Sadiq se ha propuesto como objetivos «jugar más y mejor para conseguir más objetivos» a nivel colectivo. «Quiero dar lo mejor de mí, porque la Real Sociedad se merece lo mejor», ha concluido.

Temas

Umar Sadiq