Saber interpretar para poder jugar

El empate refleja muy bien la imposibilidad para la Real de llevarse un partido que nunca controló del todo y que bien podría haber acabado peor de haber acertado el Betis las claras ocasiones de que dispuso. Principalmente en la primera mitad, pero también en la segunda. Se preveía un partido de poder a poder entre dos equipos de marcado carácter ofensivo, pero realmente se vio un encuentro que fue perdiendo en calidad con el paso de los minutos.

Imanol dio descanso de inicio a Sadiq, la referencia arriba en San Siro, y puso a jugar como titular a André Silva por primera vez en Liga. El portugués está lejos de su mejor versión, pero se le vieron detalles interesantes en asociación con sus compañeros. Se descolgó en varias ocasiones para bajar a recibir, girarse y abrir el juego y también demostró buena ubicación dentro del área para finalizar dos jugadas, que infelizmente estuvieron anuladas por fuera de juego.

La Real fue capaz de hacer daño al Betis a través de ataques posicionales, ya que hasta el robo de Sadiq ya muy avanzado el partido en la segunda parte, apenas pudo recuperar la pelota cerca del área rival. Los laterales Traoré y Tierney desempeñaron un gran papel para lograr desbordar al cuadro andaluz por fuera. Fue precisamente en esos lances del juego en inferioridad donde más vulnerable se mostró el equipo de Pellegrini. Kubo también logró desequilibrar por la derecha, pero no encontró socios en el área en última instancia.

Eso sí, a la Real le costó salir airosa de la presión bética en fase de construcción. Pellegrini planteó un 1-4-1-3-2 sin balón para poner en apuros al cuadro blanquiazul y lo consiguió. Willian José e Isco fueron los primeros obstáculos que encontraron los realistas al sacar el balón del área, siempre pendientes de los centrales realistas –Le Normand y Zubeldia–, a la vez que Altimira ganaba altura para ocuparse de Zubimendi. Ez Abde y Ayoze se encargaban de Traoré y Tierney, respectivamente y Roca se quedaba enganchado con Merino.

Esta situación favorecía en principio a Zakharyan, que no tenía un marcador claro adjudicado, ya que Ayoze y Ruibal flotaban sobre él sin perder de vista a Tierney y Oyarzabal. Pero ni el ruso tuvo su mejor día ni sus compañeros acertaron a dar con él cuando correspondía. El '12' txuri-urdin debía separarse lo justo y necesario de Oyarzabal para no caer en el radar de Ruibal, aunque a su vez tenía que hacer equilibrios entre Ayoze y Pezzella en esa demarcación como interior izquierdo, una vez dejada la banda ya, donde más minutos ha acumulado con Imanol este curso.

Imanol trata de ayudar

Al jugador de élite no se le pide jugar bien, también se le exige interpretar adecuadamente el juego. Controlar las distancias, la posición de los compañeros, moverse sin balón. Ayer el partido demandaba mucho de eso, porque el Betis fue a buscar a la Real de manera muy agresiva.

Zakharyan interpretó a medias lo que pedía el juego. No ya solo en fase ofensiva, también en defensiva, ya que a veces no calculó bien la manera en la que ir a la presión. Cuándo y a por quién. Imanol trató de explicárselo en la banda y el ruso intentó corresponderle. Si viene Oyarzabal, yo me voy para que Tierney me encuentre en largo. Todo consistía en ajustar.

La incomodidad de Zakharyan fue la misma que sintió realmente el equipo al completo durante los noventa minutos. Imanol probó con Traoré como centrocampista en inicio de juego, pero luego cambió de idea. Turrientes, Magunazelaia y Olasagasti dieron algo de aire al equipo en el tramo final, pero no fue suficiente, de ahí el cero a cero final.