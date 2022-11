Ten Hag | Manchester United «Sabemos que necesitamos ganar de dos y tenemos nuestro plan para ello» El técnico del United no espera a una Real defensiva y advierte de que «no somos el equipo del día de Old Trafford»

El técnico del United se mostró este miércoles convencido de que «podemos ganar, aún sabiendo que necesitamos ganar por dos de diferencia. Nos gustan los desafíos y vamos a por ello. Además, si queremos ganar este título, tenemos que ganar todos los partidos». A Erik Ten Hag no le intimida el partido de Old Trafford porque «el de hoy es un equipo distinto. No todos los que jugaron aquel día van a ser protagonistas esta vez. Nosotros hemos evolucionado, hemos progresado. Sabemos que tenemos que ganar por dos de diferencia y tenemos nuestro plan de juego para conseguirlo».

Ha estudiado a la Real y no espera un equipo defensivo. «Sabemos que tienen un entrenador al que le gusta tomar la iniciativa en el fútbol. Su equipo quiere jugar. Creemos que también esta vez va a jugar así. Pero sea como sea, tenemos que ir a meterles dos de diferencia. No queda otra si queremos ganar este título. Estamos en una buena dinámica pero no nos conformamos. Siempre queremos más».

No desveló la alineación de este jueves pero sí dejó una pista sobre el mediático Cristiano Ronaldo. «Tendréis que preguntarle a él cómo se siente, pero yo puedo decir que es un jugador muy profesional e importante para el grupo. Ya lo habéis visto en España, es una amenaza para todas las defensas. Cualquier hueco lo va a intentar aprovechar».

El míster de los diablos rojos se deshizo en elogios sobre Casemiro, quien compareció junto a él en la rueda de prensa. «Es el cimiento del equipo cuando no tenemos el balón», señaló. El brasileño ha sido clave en la buena racha del United pero prefiere señalar que «un solo jugador no cambia dinámicas y la clave es el trabajo de todo el equipo, que está creciendo y mejorando». A nivel personal, a pesar de tener el Mundial a la vuelta de la esquina, asegura que «nos jugamos algo demasiado importante contra la Real como para que piense en el Mundial. La clave del éxito hasta ahora ha sido ir partido a partido y voy a seguir así».