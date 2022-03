Edinson Cavani y la Real Sociedad. Desde la prensa británica apuntan este fin de semana a un posible romance entre ambas partes que podría fructiferar en el mercado de verano que arrancará en cuanto termine esta temporada 21/22. Las informaciones de los tabloides ingleses indican que el delantero uruguayo, que termina este verano su relación contractual con el Manchester United, tiene muchas ganas de jugar en la Liga española, el último gran campeonato que le queda por probar en su dilatada trayectoria como profesional.

Las conversaciones entre el ex del PSG y la Real, según las mismas fuentes, están teniendo un buen tono, por eso señalan que no sería descabellado ver al atacante sudamericano como txuri-urdin a partir de agosto de 2022. Al término de este curso es probable que Sorloth retorne a Leipzig y en Anoeta no se descarta que Isak salga del club si llega una oferta de muchos millones de euros de alguno de los grandes clubes de Europa. En el caso de que el ariete sueco se marchase, solo quedarían como puntas Carlos Fernández y Jon Karrikaburu, que podría tener este verano su primera pretemporada completa con el primer equipo.

De producirse, el fichaje de Edinson Cavani se asemejaría mucho a las operaciones que en los últimos dos años han hecho que dos ilustres como Monreal y Silva sean blanquiazules. El zaguero navarro, excapitán del Arsenal, ha sido un activo muy valioso para Imanol siempre que ha estado en disposición de jugar, y el mediapunta canario, una estrella del fútbol mundial, ha dado muestras en contadas ocasiones del tremendo talento que atesora para jugar a fútbol. Las lesiones han lastrado el rendimiento del exvalencianista en el Reale Arena.