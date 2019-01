Real Sociedad Rulli: «Me propuse volver a disfrutar y lo he conseguido» Rulli se dispone a atajar un balón en el entrenamiento de este miércoles en Zubieta. / Lusa Rulli se sincera en una emocionante rueda de prensa y revela cómo ha superado los meses de suplencia BEÑAT ARNAIZ Miércoles, 23 enero 2019, 14:23

Gerónimo Rulli ha comparecido este miércoles en la sala de prensa de Zubieta y se ha sincerado sobre su situación de suplencia, sobre la que ha dicho que «en mi cabeza no ha pasado otra opción que darle la vuelta. Lo que dije después del partido del Rayo en Anoeta lo he cumplido».

Sobre su vuelta a la titularidad, la toma como una victoria personal: «2018 fue un año de aprendizaje con la lesión cuando jugamos Europa League, la suplencia... Pero me propuse volver a disfrutar y lo he conseguido».

Rulli ha contado lo duro que ha sido lo vivido, más que para él para su entorno: «Después del día del Rayo mi mujer Rocío me esperaba fuera de los vestuarios y no dijo una palabra hasta llegar a casa. Lloró toda la noche y ahí me di cuenta que tenía que darle la vuelta no solo por mí, sino también por la gente que me quiere y me rodea».