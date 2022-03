Martin Zubimendi: «Tenemos que dar todos un paso adelante y asumir el liderazgo de Mikel Oyarzabal»

13:48 Que pasen buena tarde. Agur 13:48 Hasta aquí la rueda de prensa de Martin Zubimendi. Muchas gracias por haber seguido con nosotros su comparecencia y no olviden en visitar la web de EL DIARIO VASCO para estar al tanto de toda la información sobre la Real Sociedad 13:47 «A veces esta buena dinámica que estamos teniendo en los últimos años hace que nos olvidemos de lo complicado que es entrar en Europa. Esta normalidad es buena, porque significa que el equipo está dando buen nivel, pero no por ello deja de ser complicado y exigente» 13:45 «Espero que Carlos Fernández esté pronto con nosotros de vuelta» 13:45 La lesión de Mikel Oyarzabal ha sido un mazazo para la plantilla. «Está claro que es un palo gordo para todos. Es un jugador clave en el vestuario y en el campo. Todos tenemos que dar un paso adelante para asumir su liderazgo» 13:44 «El final de temporada será complicado. Estamos muchos equipos peleando por Europa y de mucho nivel. Está complicado, pero ya veremos a qué podemos optar en los últimos partidos»

13:44 «La temporada ha sido dura en cuanto a carga. Ahora estamos recuperando gente, estamos un buen grupo, y jugar una vez a la semana nos va a dar aire para poder jugar bien en lo que queda de temporada»

13:42 «Me gustaría llegar más al área, pero mi puesto no me deja llegar tanto como me gustaría porque tengo que hacer otras tareas para el equipo. Los goles no son algo prioritario para mí» 13:41 «Ser el mediocentro de la Real es caro, pero también lo es ser defensa o delantero. Este equipo está hecho para tener mucha competencia en todos los puestos. Ahora me ha tocado ser suplente en algún partido, pero no me siento suplente» 13:40 Martin Zubimendi ha estado cuatro partidos en el banquillo ante la vuelta de Illarramendi. «La vuelta de Asier no me ha supuesto una sorpresa. Es verdad que me ha tocado entrar en las segundas partes, pero he notado la confianza de Imanol y bienvenido sea Illarramendi» 13:39 «El parón está bien, porque sirve para cargar las pilas, pero con la exigencia de Imanol hemos mantenido el ritmo y la intensidad de la temporada» 13:39 Ante la posibilidad de acabar en puesto Champions, Martin advierte que «lo importante es centrarse en el partido contra el Espanyol» y que ya se verá «a final de temporada cómo acaban las cosas». El próximo lunes «tendremos delante un rival atrevido, que le gusta tener en balón y que seguro que nos pondrá las cosas complicadas»

13:38 Sobre el calendario que queda por delante: «Tenemos todavía que medirnos a rivales directos. Queremos dar un paso adelante para demostrar, como hicimos contra el Sevilla, que podemos competir contra ellos, pero sabemos que no será tarea fácil»

13:37 «Estoy bien, me siento bien y tengo sensaciones muy buenas. El partido del lunes es la primera de las nueve finales que nos quedan. Está en nuestras manos saber en qué posición acabaremos» 13:36 «He conseguido meter mi primer gol con la Real en mi segunda temporada y contento porque ese tanto valió para hacerse con la victoria» 13:35 Empieza la rueda de prensa de Martin Zubimendi 13:32 Mikel Merino y David Silva, como vienen haciendo a lo largo de la semana, han realizado trabajo individual