Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:55 Hasta aquí la rueda de prensa de Imanol Alguacil. En breves podrán disfrutar de la crónica completa de su comparecencia. Muchas gracias por seguirla con nosotros en directo. Disfruten de las vacaciones. 13:53 "21 son muchos puntos para poder descartar a nadie... En Primera hay mucho nivel. Creo que hasta la jornada 35 no va a estar del todo claro el panorama" 13:52 "Carlos Fernández no he querido hacer cábalas con su regreso. Solo le he transmitido tranquilidad y confianza. Está cerca de volver, pero para él entrar en esta dinámica de trabajo es complicado. El ritmo es muy alto" 13:50 "¿Un penalti? Si está Isak en el campo lo va a tirar él... si quiere" 13:50 "A día de hoy quiero que todos los jugadores que tengo ahora sigan en la temporada 22/23. Estoy encantado con todos ellos" 13:49 "A Isak y a Sorloth les veo bien, de verdad. Sorloth está contento con el gol, claro, y sobre todo por ganar. Todos los delanteros quieren meter goles, es normal. Los dos están muy enchufados"

13:47 "Depende del rival, hay que ajustar cosas. Igual con el mismo sistema de Elche no juega Rafinha y entra Januzaj... Estoy muy contento con el trabajo de todos mis jugadores entre semana. Eso es muy importante, tengo a todos con ganas de jugar y aportar"

13:46 "4-3-3 es lo que suelo sacar, pero el equipo ha crecido mucho tácticamente, podemos cambiar el modelo. Durante estos tres años hemos cambiado otras veces, con matices nuevos, etc. Tengo la suerte de tener muy buenos futbolistas, y así es todo más fácil" 13:45 "¿La forma de jugar? Ya la veréis mañana... No sé si voy a meter a un centrocampista más. No es la primera vez que lo hago, lo de meter cuatro centrocampistas. Mis jugadores se pueden adaptar a distintos esquemas. Igual sorprendió lo de Elche, sí, pero tenemos varios dibujos en mente. Igual os sorprendo de nuevo mañana..." 13:44 "¿Euforia? Nada, nada. Soy consciente de lo que cuesta ganar un partido, y mis jugadores también lo saben. A los de arriba nos cuesta, a todos les cuesta. Aquí se trata de sumar los máximos puntos posibles. Ojalá podamos ganar a los rivales directos... veremos" 13:43 "¿La Champions? El objetivo es ganar todos los partidos, pero vamos a ir poco a poco, eh... Calma. No hay ganas de revancha. Lo que hay ganas mañana es de darles una alegría a nuestros aficionados" 13:42 "Fueron más contundentes que nosotros en las dos áreas, por eso nos ganaron este año así. Pero insisto, que en cuanto al juego yo no vi tanta diferencia entre los dos"

13:41 "El Betis nos ha hecho un poco de daño, sí, no te lo voy a negar. Esos 4-0... ha sido doloroso. Un poco más de ganas sí les tenemos, pero lo importante es ganar, nada más. La ilusión real es la de ganar y adelantar una posición en Liga. Los dos resultados este año han sido abultados, pero ante unas goleadas así no se puede decir nada"

13:39 "El Betis es un equipo con muchos recursos, con un entrenador de mucha categoría, con historia. Tiene jugadores de mucho nivel en todas las líneas, no me está sorprendiendo el nivel que están dando y la temporada que están haciendo..." 13:38 "Los equipos de la Liga están dando un buen nivel en Europa, ya lo estáis viendo. Y contra ellos competimos en la Liga todas las semanas, por eso recalco la buena temporada que estamos haciendo. Tiene mucho mérito estar tres años seguidos entre los siete primeros..." 13:37 "No me importa ganar al Betis o a cualquier otro rival. Lo importante es ganar para sumar más puntos. Tenemos 54 y quedan siete jornadas... no está nada mal" 13:37 "Contra el Betis hemos sufrido últimamente, es verdad. Pero en cuanto al juego no he visto tantas diferencias... esperemos que el resultado nos favorezca mañana" 13:36 "Los jugadores están bien. La semana pasada también os dije que veo bien al grupo. Son buenas noticias. Carlos sigue de baja, con una pequeña sobrecarga, pero el resto está con ilusión y ganas de recibir al Betis"

13:35 Arranca la rueda de prensa de Imanol