Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

Arratsalde ona izan! 14:25 En breve tendrán disponible en diariovasco.com una pieza completa con las declaraciones del técnico txuri-urdin. 14:24 En resumen, el entrenador realista confirma la baja de Kubo para mañana y el alta de Sorloth. Esperarán a mañana para completar y comunicar la convocatoria y pide a la afición un último impulso fuerte en los tres partidos que restan en el Reale Arena antes del parón por el Mundial. 14:23 Concluye la rueda de prensa de Imanol Alguacil. 14:18 Mikel Oyarzabal: "Todavía le queda para reaparecer. Lleva 7-10 días sin salir al campo, imagínate... Todavía está evolucionando y le va a quedar. Cada jugador es diferente y el día a día marcará cuándo lo vamos a tener". 14:17 Variable Fekir: "Si no juega Fekir, será Canales, Carvalho, Rodri.... Pero ellos estarán en las mismas pensando a Brais o en si metemos a alguien del filial. En si metemos a Álex o a Carlos....ellos también estarán preocupados ya que somos un rival directo".

14:16 Un mensaje para la afición: "No es suficiente que el Reale esté a reventar, deben animar ya que con tres partidos seguidos en casa nos jugamos mucho. Necesitamos el ambiente del estadio que minimice al rival. Que exista eso. Esta semana más que nunca les necesitamos y a ver si entre todos podemos acabar bien la semana".

14:14 Situación del equipo: "No hay excusas. Si no están los del primer equipo estarán los del filial. Quiero esperar a mañana ya que 24 horas dan para mucho y para recuperarse. El Sanse también juega. Veremos si podemos dejar a algunos ir a jugar con el Sanse y por eso no me quiero adelantar".

"Jugar cada 3 días es lo que tiene, y quien no se quiera lesionar que se quede en casa". 14:12 "El Betis no es nuestra bestia negra. Tienen nivelazo en todas las líneas y tienen una trayectoria similar a la nuestra. Pero en todos los partidos contra ellos se han decidido por pequeños detalles". 14:12 "La única motivación es que jugamos en casa y que el campo estará a reventar. Estamos rabiosos porque en Getafe y en Valladolid si hubiéramos estado más concentrados tendríamos más puntos" 14:11 Bajas y altas: "Kubo tiene una luxación de hombro y nos dimos cuenta pronto. Pudo aguantar hasta el descanso. Me dijo que creía que iba a estar para mañana pero sabíamos que era una luxación y que iba a ser complicado. Veremos si puede estar para el jueves. Él es optimista y yo también". "Ander y Álex están entrenando y Sorloth ya está con nosotros". 14:09 Meter goles: "¿Tenemos que marcar más goles? ¿Hay motivo de preocupación? Hemos marcado en todos los partidos salvo contra el Valladolid. No veo motivo de preocupación. Creamos ocasiones y más que el rival muchas veces".

14:08 "Debemos hacer muchas cosas y muchas bien. Tienen mucha velocidad de mediocampo hacia adelante. Defensivamente saben presionar o juntarse y defender bien. Hay que hacer muchas cosas bien"

Sobre el rival (Betis): "Es un rival fuerte, últimamente hemos perdido algunos partidos contra ellos pero los partidos han sido diferentes. Sí que nos han metido goles. Es un rival fuerte con buen entrenador. El Betis me ha caído muy bien últimamente y se verá un gran partido" 14:05 Imanol confirma la baja de Take Kubo: "Llegará en breve la notificación pero tiene una luxación y será baja mañana" 14:04 Sobre la convocatoria: "Daremos la convocatoria mañana ya que son muchos partidos y prefiero tener más tiempo para ver quién puede jugar" 14:04 Arranca la rueda de prensa de Imanol Alguacil.

