«Ante el Sevilla el ambiente va a ser de lujo, pero queremos ganar»

13:43

Resumen del año : «La palabra clave sería regularidad. No tanto en resultado, porque tuvimos un bache. pero en vista de los números era imposible mantener la media de la primera vuelta porque si no, estaríamos compitiendo por ganar la liga. Ayer escuché a Simeone que ellos tienen que estar preparados para ser terceros. Yo tengo la sensación de que hemos competido en la Fórmula 1 con un coche de la Fórmula 3000. Y en muchas pistas hemos estado con neumáticos de seco estando la pista mojada. Tiene un valor enorme lo de este equipo tanto este año como en anteriores. No dudar cuando no ha habido resultados ha sido la clave. A este equipo tenía que sacarle los ojos y así lo he hecho».