Imanol: «Estamos con ganas de poner la guinda a una gran temporada»

13:46

Trabajo de los entrenadores : Yo creo que aquí mi trabajo es supervalorado, y siempre lo he agradecido a prensa, incluso a la de fuera, y a la afición. Me siento muy respetado, aunque sé que no a todos caigo bien y no para todos soy el entrenador perfecto, pero estoy muy satisfecho. Van a ser siete temporadas las que acabe al frente del equipo y estoy tranquilo y orgulloso por ellos.