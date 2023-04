Imanol Alguacil: «Estoy convencido de que acabaremos cuartos»

13:45

Carlos Martínez y Alex Sola : Carlos aún no se ha entrenado. Puede que haya novedades en ataque, pero no por tema de rachas. Si así fuera, Benzemá no habría hecho seis goles en dos partidos. Como entrenador tengo que ir más allá de las rachas goleadores, si veo que están trabajando bien no habría por qué cambiar. Ese trabajo dará sus frutos. Lo que me puede hacer cambiar es pensar a qué nos vamos a enfrentar en cada partido, para buscar soluciones para tratar de genera más ocasiones. Y luego que estemos más acertados de cara a portería.