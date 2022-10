Imanol Alguacil: «Ningún titular se quiere perder el partido»

Imanol Alguacil no quiere ni oír hablar de que si obtiene un punto este jueves la Real estaría clasificada matemáticamente, ni de las posibilidades de quedar primero de grupo por delante del Manchester United. «El único objetivo que tenemos es ganar al Sheriff o intentar ser mejor que ellos, porque eso nos acercará a ganar». Un mensaje que ha insistido en varias de las respuestas que ha ofrecido en su comparecencia de este miércoles. El oriotarra no quiere salir del guion de acometer el siguiente partido «como si fuera una final», ha dicho.

El triunfo ante el Villarreal ha dejado muy buenas sensaciones. No hay duda. Y el técnico realista cree que «estamos cerca de donde yo quería que estuviera el equipo a estas alturas. Hay muchos jugadores que están cerca de su mejor versión y es un motivo de alegría. Los que no juegan habitualmente están entrenando muy bien, pero es que los que juegan ya veis cómo lo hacen». Lejos de querer descansar, Imanol ha dejado claro que «ninguno de los titulares quiere perderse el partido contra el Sheriff».

«Los once mejores»

No quiso el oriotarra hablar de posibles rotaciones. «Voy a alinear a los once mejores jugadores que considero capaces de sacar el partido adelante», ha asegurado. Ha hablado Imanol de «paciencia y hacer buenos movimientos para elegir bien a quién pasar y dónde hacer daño». Ha recordado que el jueves pasado «nos costó, pero teníamos claro lo que hacer. Si alguien mereció ganar fuimos nosotros». No espera grandes cambios en el Sheriff del que ha dicho que «es un equipo con personalidad, en su liga es dominador y ya vísteis que tiene gente físicamente poderosa y con buen uno contra uno».

Álex Remiro ha dejado un mensaje claro de si alguien piensa que le puede dar pereza jugar contra los moldavos tras la exhibición ante el Villarreal. «Es un partido de Europa con la Real en casa, pudiendo seguir siendo primeros, así que si a alguien le da pereza este partido, no sabe dónde está».