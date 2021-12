PSV Eindhoven Roger Schmidt: «Jugar a empatar no es bueno, debemos intentar ganar» El entrenador del PSV Eindhoven considera que tanto para su club como para la Real Sociedad el partido de este jueves es una final

El entrenador del PSV, Roger Schmidt, ha asegurado que su equipo viene a ganar y no a buscar el empate ante la Real Sociedad: «Lo mejor es creer en ti mismo e intentar ganar el partido. Jugar a empatar no es bueno porque si te marcan el planteamiento ese no vale de nada. Debemos intentar ganar. Tengo la idea clara de cómo quieren jugar ellos».

Ha dicho que la presión es la misma para los dos equipos. «Para los dos es importante, es un partido que es casi una final después de un grupo difícil. Es una gran motivación clasificarnos para la fase final de la Europa League. No conseguimos entrar en la Champions y ahora buscamos seguir en la Europa League pero si no conseguimos el pase trataremos de seguir haciendo un buen papel en la Conference».

Ha confesado que le hace «ilusión» jugar contra la Real porque es un «club especial, que lo ha hecho muy bien con jugadores de casa. Se identifican muy bien con el club, tienen un gran espíritu. Serán noventa minutos de lucha. Me hace ilusión jugar contra ellos».

Tiene recuerdos de Merino, Isak y Januzaj de cuando jugaron en la Bundesliga.«Les conozco a ellos y a los demás. Sé que es un equipo fuerte y que tiene buenas individualidades».

«No me gusta ir a por el empate»

También se ha pronunciado esta tarde el central Ramalho. Él tampoco cree que el equipo deba salir a por el punto que le falta. «Tenemos que empezar el partido muy atentos porque la Real tiene mucha calidad. Hay que buscar el equilibrio. Nos me gusta la idea de ir a por el empate. Hay que empezar bien y estar bien defensivamente».

Ve bien a su equipo. «Defensivamente antes no estábamos a la altura y en las últimas semanas hemos sido consistentes. Es evidente que queremos seguir en la Europa League. No va a ser fácil pero so estos partidos los que nos motivan». Cree que el nivel de los equipos «es muy parecido. Creo que van quintos y es una demostración de la calidad que tienen. Nosotros vamos terceros cerca del líder».