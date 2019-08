Rodrigo, convocado finalmente para jugar contra la Real El delantero internacional del ValenciaCF, Rodrigo Moreno (izqda), junto a su compañero el portugués Gonçalo Guedes / EFE Sábado, 17 agosto 2019, 08:21

Marcelino García Toral dio a conocer anoche la convocatoria para el partido de hoy ante la Real en Mestalla, en la que finalmente ha entrado el delantero Rodrigo Moreno, una vez que no se ha concretado por ahora su traspaso al Atlético de Madrid. Después de que el pasado martes el futbolista se despidiera de compañeros y cuerpo técnico al anunciar su marcha al Atlético, el traspaso no acabó de llevarse a cabo y el delantero ha vuelto a participar en los dos últimos entrenamientos del Valencia. Quienes finalmente no han entrado en la lista han sido Parejo y Gayà, que arrastran un partido de sanción de la pasada campaña. La ausencia de ambos provocará la entrada en el once inicial de Jaume Costa, que debutará como valencianista.