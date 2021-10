Robin Le Normand: «Nunca me hubiera imaginado llegar a esta cifra con la Real Sociedad»

La leyenda txuri-urdin, Agustín Gajate, ha sido el primero en felicitar al bretón por la marca de cien partidos con la elástica blanquiazul en una charla entre ambos

La Real Sociedad está de dulce. En lo más alto de la clasificación de Liga y con una de los mejores registros defensivos de la competición. Parte de ese mérito lo tiene Robin Le Normand, que en caso de disputar este jueves a las 21.00 horas el partido de Europa League contra el Sturm Graz, alcanzará la cifra de 100 partidos con la camiseta de la Real.

Una marca que emociona al central francés. «Nunca me hubiera imaginado llegar a los 100 partidos con la Real. Cuando llegué quería debutar con el primer equipo, pero ya sabemos lo difícil que son ahora las cosas». Una reflexión a la que da un mayor valor porque «en este tiempo he ganado un título y jugado dos veces en Europa».

Sin embargo, las aspiraciones del galo van a más y ve «como una etapa» estos cien primeros partidos y lo conseguido en estos años con la Real. «Voy a seguir trabajando, que es lo que me ha llevado aquí. Me queda mucho por hacer para cumplir los objetivos».

Siguiendo los pasos de Gajate

Una de esas metas pasa por seguir haciendo más grande su legado y acercarse así a otros grandes nombres de la historia de la Real como Agustín Gajate, con quien se le ha comparado desde su asentamiento en el primer equipo. Un hecho que ha llevado a la entidad blanquiazul a reunir a ambos jugadores para una charla en las instalaciones de Zubieta.

«Para mí es un orgullo que se me compare con Agustín», ha reconocido Le Normand. «Desde que llegué aquí me han hablado de ti y de las leyendas y, como jugabas en la misma posición que yo, siempre has sido un referente para mí». En la conversación entre ambos, el francés ha descrito a Gajate como un central «cumplidor, fuerte y que jugaba todo» y reconoce que todavía le queda mucho para alcanzar la cifra de «casi 400 partidos» que ostenta el donostiarra.

Un elogio que ha querido devolver Gajate. «Es un orgullo que se les compare con nosotros, pero los jugadores de ahora están muy por encima de lo que éramos nosotros». Además, el donostiarra ha querido destacar la virtud del bretón de «no hay minuto del partido en el que no esté concentrado», ha asegurado.

Una lluvia de alabanzas entre ambas partes que ha acabado con risas entre los dos después de que apareciera sobre la mesa la importancia de un central en ser duro, pero sin recibir amonestación. El central txuri-urdin, con una sonrisa en su rostro, ha reconocido que es uno de los aspectos a mejorar. «Yo creo que me sacan muchas. La temporada pasada recibí 10 tarjetas». Un comentario que ha hecho reír a Gajate después de saber que sigue teniendo el récord. «Tú piensa que en una temporada a mí me sacaron hasta 17».