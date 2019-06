Real Sociedad Roberto Olabe: «La Real Sociedad no está intentando vender a nadie» El director deportivo reconoce que hay muchos centrocampistas, «una situación que tenemos que gestionar» GAIZKA LASA Martes, 4 junio 2019, 13:24

El director deportivo de la Real Sociedad, Roberto Olabe, repasó la situación de algunos nombres propios, insinuó algunas salidas, manifestó estar abierto a otras cuantas entradas y concluyó que «la voluntad es hacer el mejor equipo posible». Aseguró que en ese esquema «la Real Sociedad no está intentando vender a nadie».

Rubén Pardo «No le puedo prometer que vaya a jugar más que nadie»

Roberto Olabe fue tajante al reconocer que «nos va a tocar gestionar una situación en la que tenemos muchos centrocampistas». Ahí entra el futuro de Rubén Pardo. «Si contamos con Capilla y Guridi, son nueve centrocampistas. Con Rubén he apostado por que se quede siempre, lo que ocurre es que no le puedo prometer que vaya a jugar más que nadie. No hay algo mejor que el míster tenga recursos para elegir. Pero viene Ander (Guevara), está Igor (Zubeldia), Asier (Illarramendi), David (Zurutuza), Luca (Sangalli), Eneko (Capilla) y Jon (Guridi). También está Merino. Lo que me gustaría es que todos esos jugadores siguieran jugando. Cuanto menos juegas, más lejos estás de jugar. Si Rubén no juega y pide la salida, habría que afrontarlo». También matizó que la figura de la cesión «no termina de comprometer al de enfrente y tenemos que explorar todas las posibilidades, incluyendo una salida con retorno».

Modibo Sagnan «En dos años necesitamos sustituir a Héctor y Navas»

La dirección deportiva del club trabaja en un relevo a Héctor y Raúl Navas en un plazo de dos años en el eje de la defensa. Ahí entra en juego Modibo Sagnan, fichado del Lens. «Para ir al mercado solemos estar tarde en términos económicos. Fue una oportunidad de adelantarse a otros clubes. Tiene cualidades diferentes a las que tenemos. Es muy rápido. Teníamos la oportunidad de incorporarlo. Hay que pensar que en dos años algo ocurrirá con Héctor y con Raúl Navas. A partir de ahí, había que intentar contratar algo diferente a lo que tenemos. Estamos pensando en Modibo y en Jon Pacheco, porque en dos años vamos a tener que buscar soluciones».

Cristian Portugués 'Portu' «Nos puede dar energía y fuego; un perfil diferente»

Tras advertir de que a estas fechas «tenemos muchas cosas miradas pero ninguna con la firma final», explicó que con la opción de Portu «se persigue que el entrenador pueda acceder a perfiles de necesidad para lograr un equipo agresivo, con fuerza, con energía, y que puedan en un momento dado adoptar otra posición en el equipo. Sobre todo se persigue contratar lo que no tenemos y acertar en incorporaciones en base a lo que no tienes». Añadió que «yo quiero que los buenos jugadores estén aquí. Estaría encantado si tengo uno como Portu que me da energía y fuego y otro que me dé magia, pero quiero que sea durante una temporada entera». En todo momento, Olabe hizo alusión a la estabilidad, y también mencionó el aspecto de la competencia. «Tenemos que conseguir que la estabilidad no se convierta en comodidad».

Adnan Januzaj «Tenemos que conseguir que no juegue solo 18 partidos»

Fue tajante en el caso del belga. Si fuera por la Real, se queda. «Es buenísimo», enfatizó. A partir de ahí, «tenemos que conseguir otra cosa que no sea la de los dos últimos años, de 18 partidos como titular. Queremos que sea de otra manera. Después de un Mundial y con una lesión que le ha dado la lata, no hemos conseguido estabilidad». La pretensión de la Real, según Olabe, es que el belga sea titular habitual en el equipo y pueda desplegar todas sus cualidades, tras reconocer que «la profundidad y la capacidad de desborde» son ámbitos a mejorar en la actual plantilla.

Álex Remiro «Nos gusta y le seguimos, hoy no puedo decir más»

La portería fue otro tema de conversación, con tres guardametas en plantilla, el fichaje de Moisés 'Araña' Ramírez y el interés por Álex Remiro. Sobre el navarro aseguró que «nos gusta y lo seguimos, lo valoramos mucho. Hoy no puedo decir más». Sobre Gero Rulli añadió que «estamos muy contentos con su rendimiento y de cómo se ha reencontrado consigo mismo. Puede que él se haga preguntas pero no nos ha transmitido que se quiere ir. Es un portero que vive mucho de las sensaciones del público y de la calle». De Andoni (Zubiaurre) dijo que «es el primero de la lista de los de casa».

Jon Bautista «Me preocupa, cuanto menos juega más lejos está de jugar»

Sobre el de Errenteria reconoció que «llevamos tres años así y me preocupa mucho. Cuanto menos juega, tengo la sensación de que más lejos está de jugar. Tenemos que tener la mirada sobre Jon como jugador de la Real Sociedad, no en el ahora mismo». Se refirió también a Willian José, para decir que «tenía muchas ganas de irse a su país a desconectar. Ha estado bastante lesionado y jugando sin estar a tope. Tenemos que conseguir generar competencia en algunas posiciones, pero hay que tener en cuenta que el delantero depende mucho de otros puestos como el volante o el lateral».