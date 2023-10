El partido del Benfica nos dejó varias lecturas positivas. Para empezar, que los jugadores de la plantilla tienen su rol y asumen perfectamente cuándo les toca jugar. Imanol tiene esa autoridad moral, ganada a pulso, para poder modificar el sistema y la forma de jugar sin que se resienta el rendimiento. Los jugadores que salen de inicio son tan importantes como los que entran durante el trancurso del partido. El equipo transmite tan buenas vibraciones y, sobre todo, tanta madurez en Europa, que ningún equipo ha conseguido ser superior. El control del juego por parte de los centrocampistas hace que los defensas no tengan muchos problemas y que la calidad de los delanteros pueda marcar la diferencia. El martes el Benfica parecía un equipo menor y estuvo corriendo detrás del balón y de los jugadores de la Real.

Centrándonos en lo de hoy, hay que decir que el Rayo es un equipo en el que su entrenador Francisco está consiguiendo los mismos parámetros que su antecesor Iraola. Es importante que el míster no estropee aquello que está bien trabajado y el del Rayo ha tenido la virtud de mantener la base y las fortalezas del equipo. Utiliza un sistema 1-4-4-2 con jugadores muy rápidos como Isi, que es como un torbellino que está en todas partes. De Tomás parece que ha recuperado su protagonismo y Camello y De Frutos son futbolistas a tener en cuenta. No me quiero olvidar de Bebé, que le pega que la rompe. Tiene un cañón en su pie como ya ha solido demostrar contra la Real. En cuanto a Falcao, no juega titular pero cuando sale siempre hace alguna cosilla.

Imagino que Imanol no pondrá el mismo equipo que en Lisboa, pero estoy convencido de que los que salgan ofrecerán el mismo rendimiento que los que ganaron al Benfica. Confío mucho en la plantilla. Se podrá ganar o perder, pero la sensación que transmite el equipo es muy buena. Toca seguir manteniendo el control del centro del campo y tener la posesión, con esos pases tan bien dados. En punta hay alternativas. Podría jugar un delantero centro y que Oyarzabal no hiciera de falso nueve. Los dos de banda, Kubo y Barrene, podrían descansar. No tendría que ser un problema. Hay jugadores para meter piernas frescas. Hay plantilla.