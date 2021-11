La Real Sociedad ha completado esta mañana su última sesión de entrenamiento antes de arrancar mañana en Las Palmas su aventura copera de esta temporada contra el Panadería Pulido. Imanol ha reclutado para la sesión a Roberto López, Nais Djouhara, Julen Lobete y Beñat Turrientes, que han entrenado junto al primer equipo y apuntan a entrar en la convocatoria. Junto a ellos se ha ejercitado también Gaizka Ayesa, aunque no está claro que vaya a viajar con el equipo.

La expedición saldrá a las 15.30 horas de Zubieta rumbo a Pamplona, donde tomará un vuelo hasta Las Palmas. Después del partido de mañana, con inicio a las 21.00 horas, el equipo descansará en las islas para volver a casa el jueves por la mañana y acudir por la tarde a entrenar a Zubieta.

En el entrenamiento de esta mañana se ha visto que Jon Guridi está recuperado de sus molestias físicas y este miércoles podría tener sus primeros minutos desde el mes de agosto. Quien no ha saltado al campo ha sido Igor Zubeldia, que aunque terminó bien el partido del domingo contra el Espanyol ha preferido no entrenarse por precaución después de un largo periodo con molestias en el pubis. No se espera que juegue mañana pero será imprescindible el sábado contra el Real Madrid toda vez que Aritz Elustondo no puede jugar por sanción.

La sesión ha confirmado, por otro lado, que Alexander Isak está en perfecto estado físico y disponible, por tanto, para viajar a Las Palmas. El sueco, duda hasta el mismo domingo, no se resintió de su esguince de tobillo contra el Español y esta mañana se ha ejercitado con total normalidad. Que juegue o no mañana será una cuestión técnica.

Además de Zubeldia se han ausentado los lesionados Merino, Silva, Monreal y Carlos Fernández. El resto, salvo Illarramendi, que no puede jugar mañana por la sanción que acarrea desde la Copa del año pasado, están disponibles para viajar. En la banda del Z2 han estado presenciando el entrenamiento Roberto Olabe y Erik Bretos, director de Fútbol y Responsable de Reclutamiento respectivamente.