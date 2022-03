Roberto López: «No ha cambiado nada, ahora por circunstancias están saliendo las cosas»

No es habitual que los jugadores del Sanse comparezcan entre semana, pero el buen momento que atraviesan invita a escuchar las opiniones de los jugadores. Esta mañana, en Zubieta, ha sido el turno del capitán Roberto López, uno de los jugadores con los que más está contando Xabi Alonso, con dieciséis titularidades en veintiocho partidos. Los diez de doce puntos posibles son la mejor racha de la temporada, pero no hay una clave para el maño. «Lo llevamos como a principio de temporada, estamos haciendo el mismo trabajo, sin cambiar nada, el mismo que veníamos haciendo, pero por circunstancias nos salen las cosas». El último empate en Burgos «lo damos por bueno, hicimos muchas cosas bien pero nos supo mal empatar».

El partido del sábado ante el Mirandés «es un partido muy importante para nosotros, es el más cercano a la clasificación y lo tenemos que intentar sacar con nuestra gente. Esperamos un buen apoyo de todos ellos». Piensa que «va a ser un partido de tú a tú, con dos equipos que nos gusta el balón. Lo espera porque el aforo medio registrado en toda la temporada no es bueno y ahí se han escapado muchas derrotas. «A veces lo hemos echado en falta ese aliento de la afición, pero en los últimos nos están acompañando y estamos agradecidos. Les invitamos a que vengan este sábado», ha apuntado.

En el plano personal los minutos «me han reforzado, cada jugador tiene épocas de estar o no estar bien, estamos muy bien ahora y nos tenemos que agarrar a eso», ha anotado. Además ha expresado que «empezó siendo una temporada difícil, pero me acostumbré a estar en el filial y voy de menos a más. Otra vez estoy cogiendo el tono». No mira más allá del sábado en cuanto a su futuro. «Estamos centrados en la final del sábado», ha finalizado.