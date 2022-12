El de Osasuna no es un partido cualquiera para Robert Navarro (Barcelona, 2002). El joven jugador txuri-urdin se reencuentra este sábado con su pasado, ya que formó parte de la estructura de Tajonar en sus inicios, antes de poner rumbo a la Masía. Tan solo tiene 20 años, pero le ha dado tiempo ya a trazar una trayectoria fascinante, mientras espera que este año sea el de su confirmación en la élite.

– ¿Dónde dio sus primeras patadas al balón?

– Yo empecé con el tenis porque mi padre fue futbolista y acabó un poco harto del fútbol, lo que pasa es que me gustaba el fútbol y gracias a mi mejor amigo empecé en la escuela del Barça.

– Pero se fueron a Pamplona.

– Sí, por el trabajo de mis padres nos fuimos a Pamplona y empecé a jugar al fútbol sala en el colegio. Resultó que mi profesor de educación física era entrenador de Osasuna y me llevó a hacer las pruebas. Estuve dos años y medio hasta que me fichó el Barça, en segundo año alevín. En Tajonar coincidí con Nico Williams y Oihan Sancet. Con Nico tengo muy buena relación.

– Decía que su padre era futbolista. Jugó en el Hospitalet y eliminó a la Real en Copa en el 2001.

– Sí, tiene esa anécdota graciosa. Casi no se acordaba ya del partido, pero me lo recordó. Todavía tiene el récord de partidos en el Hospitalet.

– Volviendo a la Masía, no llegó a vivir ahí, ¿verdad?

– No, hacía media pensión. Por suerte tenía a mis abuelos a los que estaré toda la vida agradecido. Dormía con ellos y luego desayunaba y pasaba todo el día en la Masía hasta que volvía a casa a las nueve de la noche.

– Coincide con Kubo, Gavi, Ansu Fati y Eric García.

– Take estaba como yo, en media pensión, cuando era mediodía y los demás chicos se subían a sus habitaciones nosotros nos quedábamos abajo e hice mucha relación con él. Con Ansu e Ilaix Moriba iba a clase.

– En edad juvenil aparece el Mónaco.

– Tenía bastante claro que quería un cambio. Quería salir y probar cosas nuevas. Creo que en ese momento el Barça no apostaba por los jóvenes como ahora y creía que salir era lo mejor para mí. Tomé la decisión correcta viendo la forma que tenía el Mónaco de trabajar con los jóvenes. El director deportivo era Michael Emenalo, que había estado en el Chelsea, y confió mucho en mí.

– Ahí se encuentra con Thierry Henry como entrenador.

– Vino a mitad de temporada y me gustó mucho los entrenamientos que planteaba, cambió todo, porque en Francia no estaba todo tan profesionalizado como aquí. Me hizo debutar y como persona tengo un recuerdo increíble. Me trató muy bien y me enseñó muchas cosas. Salí de los cadetes del Barça y me encontré en un vestuario con Falcao, Fábregas, Jovetic... Siempre les estaré agradecido porque me trataron como a un hijo.

– Pasa de ser entrenado por una leyenda como Henry a otra como Xabi Alonso en 2019.

– En el primer año con el Mónaco el primer equipo casi desciende y por eso fichan a jugadores con experiencia. Yo vengo de jugar el europeo con la Sub-19 y no tenía ninguna intención de salir, pero surgió la opción de la Real, que fue de los primeros clubes que me llamaron y aquí vine. He compartido tres años con Xabi increíbles y me ha ayudado mucho.

– Su trayectoria hasta el momento no ha seguido una línea recta como un canterano al uso.

– Me acuerdo que mi madre no me quería dejar ir de Pamplona a Barcelona. Tenía 11 años y ahora veo a mis primos y pienso que era muy pequeño. Para mis padres fue duro y para mí también. Por suerte venían mucho a verme, pero cada vez que se iban, sobre todo durante el primer año, yo lloraba. Fue duro. Saco cosas buenas de todas las academias. Tajonar era más parecido a Zubieta y en el Barcelona con 11 años ya tenías la ropa bien planchada en el vestuario. Estás como en una burbuja. Aquí llegué con 17 años y me quedé alucinado con la gente. La humildad, el trabajo, no hay envidia. Es todo muy familiar y natural. Yo me considero así.

– Casualidades de la vida su debut con el primer equipo de la Real se produce en el Camp Nou.

– No me lo esperaba para nada. Recuerdo que estaba en el banquillo, era época de Covid, y el míster dijo 'Barrene y Robert, a calentar'. Me acuerdo que fui al baño y me temblaba todo, era una locura. Me puse muy nervioso en un primer momento, pero en cuanto empecé a calentar me centré en lo que tenía que hacer que era jugar al fútbol.

– Su nombre ya aparece en la historia del club tras ascender con el Sanse a Segunda.

– Es algo único. Igual ahora no lo valoro tanto, pero cuando pase más tiempo seguro que le daré más importancia. Fue un año increíble e irrepetible. Guardo mucha relación con compañeros que ya no están. Fue un año superbonito.

– Desde este curso ya cuenta con ficha del primer equipo. ¿Le da más seguridad o más presión?

– El año pasado que subo con ficha del filial al primer equipo juego algún partido pero nos ponemos de acuerdo con el club para bajar al Sanse, lo que me hizo mejorar mucho. Desde el momento en el que bajo me planteo mejorar, sobre todo en el plano físico, con la idea de aprovechar la oportunidad este año. Me presenté en la pretemporada y no sabía si iba a salir cedido ni las intenciones que tenía el club. Me dijeron que no querían que saliera. Soy muy exigente, ahora tengo un rol diferente al que tenía en el Sanse y busco aprender de gente como Merino, Silva, Brais, Oyarzabal.,. Ellos me hacen mejorar, me dan consejos y me fijo en todo lo que hacen para intentar estar algún día a su nivel.

– ¿Tanta diferencia había entre el primer equipo y el Sanse en el aspecto físico como decía Imanol?

– El ritmo de Primera División es otro. En mi caso, a nivel físico, en lo referente a correr, no tengo problemas porque desde pequeño lo he llevado bien, pero sí me faltaba en el aspecto de los duelos, agresividad y choques. Todavía me queda mucho por mejorar, pero he notado que he crecido en ese sentido porque lo he trabajado más viniendo a Zubieta por las tardes. Quiero seguir mejorando para que en algún entrenamiento choque con Merino y le gane el duelo.

– (...)

– Son aspectos muy importantes en un partido, en cada jugada. Un duelo perdido puede suponer un gol en contra. Es algo que hoy en día es muy importante. Ves al Bayern de Múnich o al Manchester City y son unas bestias físicamente. Igual a ellos le viene de genética, pero si tú no lo trabajas te quedas atrás.

– Este verano fue uno de los más destacados en pretemporada, pero luego extrañó la poca participación que tuvo de inicio en Liga.

– Es complicado, pero a su vez comprensible. Hay gente delante como Silva, Merino, Brais, Take, Momo... que son muy buenos. Yo en ese momento me veo bien, pero no tengo esos minutos que todo jugador desea tener. El míster me decía que estuviera tranquilo, que estaba entrenando muy bien y yo intentaba seguir mejorando para aprovechar la oportunidad el día que la tuviera.

– Ha encontrado su refugio en Europa y la Copa.

– Sea el partido que sea, aunque sea un amistoso, siempre me lo tomo como una oportunidad para demostrar el jugador que soy. Intento hacer lo que me pide el míster, entrenar a tope e intentar mejorar.

– Cuatro goles y dos asistencias no son malas cifras hasta el momento.

– Estoy muy contento. Meter gol con esta camiseta o dar una asistencia te da más confianza e ilusión para seguir trabajando. Me acuerdo de mi primer gol en Anoeta contra el Sheriff en el que me felicitaron todos los compañeros. Es algo que me enorgullece. Puedo decir que cumplí mi sueño de ver a toda la gente celebrando un gol mío de espaldas. Guardo la camiseta de aquel día.

– ¿Le aprieta mucho Imanol?

– Sobre todo en el tema de duelos y agresividad, porque en cuestión de esfuerzos y correr no tengo ningún problema, porque a mí me gusta entrenar. Pero sí insiste en el tema de los duelos, choques y agresividad, tanto defensivamente como ofensivamente. En vez de realizar un regate para que sea vistoso, debo hacerlo para irme del marcador y que luego la jugada acabe en gol o asistencia. Me está convirtiendo en un jugador más efectivo. Le estoy muy agradecido porque me ha hecho ver que sin esas partes del juego no voy a ir a ningún lado en Primera División.

– La intensidad no se negocia.

– Es algo que me encanta de este equipo. No hay ningún jugador que digas que entrena mal. Todos lo dejamos todo y me encanta. Lo valoro muchísimo. Los lunes después de un partido quien no ha jugado no se deja llevar. Ves a Illarramendi entrenar y es el primero que aprieta e intenta seguir mejorando. Es algo con lo que me quedo.

– Entiendo que su rol no es el mismo en una formación 1-4-4-2 en rombo que en un 1-4-3-3.

– En un 4-3-3 tienes más opción de encarar y de irte para dentro, mientras que en un 4-4-2 de mediapunta tienes que ayudar y estirar. Cada situación es distinta, pero a mí me da igual dónde jugar. Es positivo poder aportar en distintas posiciones.

– No tiene nada que ver jugar de extremo, mediapunta o delantero.

– Si juego de extremo estoy encantado porque igual tengo más opciones de encarar. Si lo hago de mediapunta tengo que estar pendiente de que los centrales me van a saltar, que tengo que jugar rápido de cara y saber cuándo girarme. Si juego de delantero tengo que saber que voy a tener al central pegado y voy a tener que ir más a la peinada de Sorloth o de estirar para que el equipo por dentro pueda generar mejor. Es distinto, pero siempre intento ayudar desde donde me ponga el míster.

– Se ha podido ver en los amistosos que Imanol está probando muchas cosas.

– Como entrenador es muy bueno, es un 'enfermo' del fútbol. Le apasiona esto. Tanto si jugamos con cinco atrás, 4-3-3 o 4-4-2, todos tenemos muy interiorizado lo que tenemos que hacer en cada situación. Lo tenemos muy entrenado.

– Toca retomar la Liga ante un rival especial.

– Tenemos muchas ganas. Veo muy bien al equipo físicamente. Con mucha chispa. El parón nos ha venido bien para desconectar, porque veníamos de jugar jueves-domingo muchas semanas seguidas. Personalmente yo siempre entreno con la intención de jugar, pero luego hay mil factores. Intentaré estar preparado para saltar al campo si me toca, tanto de inicio como de suplente.