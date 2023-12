¿Por qué hay más probabilidad de que a la Real Sociedad le toque el Leipzig?

Una vez concluida anoche la fase de grupos de la Champions League las quinielas han empezado. ¿Quién será el rival de la Real Sociedad en octavos? Habrá que esperar al próximo lunes para despejar la incógnita en un sorteo que se podrá seguir en directo en Diariovasco.com, pero si hacemos caso de la estadística sí podemos decir que de partida los txuri-urdin tienen una probabilidad mayor (20%) de enfrentarse al Leipzig. Lo explicamos:

Como es sabido, el del próximo lunes no es un sorteo puro. En octavos no pueden enfrentarse dos equipos que ya hayan sido rivales en la fase de grupos, algo que sí puede ocurrir a partir de cuartos de final. Por eso, en el caso de los de Imanol el Inter está automáticamente descartado. Tampoco se pueden enfrentar equipos que hayan quedado en la misma posición, es decir un primero de grupo contra otro primero o un segundo de grupo contra otro segundo. El tercer condicionante es que las normas de la UEFA no permiten en esta ronda emparejamientos entre equipos del mismo país. Por lo tanto, nos encontramos que la Real Sociedad como campeona del grupo D tendrá como posible rival a los siete equipos que han quedado segundos en el resto de grupos: Copenhague, PSV Eindhoven, Nápoles, Lazio, PSG, Lepizig y Oporto.

Pero, tal y como se refleja en la tabla que acompaña esta información, ¿por qué el Leipzig tiene más opciones a priori que el resto? Aplicando los condicionantes anteriores nos encontramos que el Leipzig no puede cruzarse en octavos ni con el Manchester City (ya se midieron en la fase de grupos), ni con el Bayern de Munich ni con el Borussia Dortmund (ambos alemanes). Por lo tanto solo hay cinco posibles rivales para el Leipzig: los cuatro equipos de la Liga -Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona- y el Arsenal. De ahí que de primeras las opciones de un Real Sociedad - Lepizig sean de un 20%. Las opciones del resto de posibles rivales son las siguientes: Copenhague (13,7%), PSV (13,2%), Napoli (13,2%), Lazio (13,2%), PSG (13,7%) y Oporto (13,2%).

Evidentemente una vez que comience el sorteo estos porcentajes variarán. Imaginemos que la primera bola que se extrae es la del Leipzig. Automáticamente en el bombo de sus posibles rivales estarán las cinco bolas de los equipos mencionados anteriormente -los cuatro de la Liga y el Arsenal-. En ese momento la Real Sociedad tendrá un 20% de probabilidades de medirse a los alemanes.

¿Qué pasa si no es la del Leipzig la primera bola del sorteo? Pues que todos los porcentajes irán cambiando en función de los emparejamientos. Así, si por ejemplo el primer enfrentamiento es un PSG-Real Madrid y para determinar los equipos del segundo emparejamiento sale la bola del Leipzig la Real tendrá entonces más opciones aún (un 25%) de medirse a los alemanes ya que solo podrán enfrentarse a los alemanes en este hipotético caso la Real, el Barça, el Atlético o el Arsenal.