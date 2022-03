Al ritmo de Merino y Silva

Jugando con los buenos es más fácil ganar. La Real lo hizo anoche tirando de Silva y Merino, dos hombres que cuando están entonados marcan la diferencia y no dan opción al contrario. El canario firmó una primera hora de juego antológica, marcando el ritmo del juego y firmando un gran gol que abrió el camino a la victoria. El navarro le tomó el relevo en la segunda parte y se erigió en el líder para sentenciar y estrellar otro balón en el larguero que dio a entender a Son Moix que la suerte estaba echada.

Sería injusto quedarnos solo con los dos, porque hay más noticias positivas, como la actuación de Pacheco, llamado a ser uno de los mejores centrales zurdos de la Liga a medio plazo. A sus 21 años cumplidos en enero se comió con patatas a Muriqi, el kosovar ídolo local de 1,94 al que ganó todos los balones por alto, algo que tiene mucho mérito porque era el rey del juego aéreo del campeonato. Si al de Elizondo le pones al lado a Le Normand, el muro bretón, se entiende que Remiro viajara a Palma casi de turista, porque entre los dos no dejaron que nadie se le acercara.

Así que como quien no quiere la cosa la Real se coloca a dos puntos del tercero, el 'superBetis' que está haciendo la mejor temporada de su historia y a uno de la Champions, aunque no hay que perder la cabeza y el reto sigue siendo asegurar plaza europea entre los seis primeros. Además, con estas dos victorias en cuatro días, el cuadro de Imanol vuelve a demostrar su efectividad ante los conjuntos de la segunda mitad de la tabla, contra los que promedia 2,43 puntos por partido, y confirma que este 2022 no está siendo tan malo en Liga, pues lleva cuatro victorias y tres empates en ocho jornadas. Y el sábado espera el Bernabéu...

Guevara y Sorloth en el once. Imanol presentó un equipo muy parecido al que ganó a Osasuna la jornada anterior, ya que se abonó a esa máxima de no tocar lo que funciona. Así hizo con la retaguardia, donde mantuvo a Remiro bajo los palos y a los cuatro defensas que jugaron el domingo, con Aritz y Gorosabel en las bandas y Le Normand y Pacheco como centrales inexpugnables. Quería un equipo potente en el juego aéreo para contrarrestar la efectividad bermellona en este apartado y la apuesta no le pudo salir mejor. En el centro del campo tan solo retocó el pivote, ya que Guevara -que volvió a jugar un mes después de su error ante el Betis- sustituyó a Illarramendi quedándose de nuevo Zubimendi en el banquillo para entrar tras el descanso. Repitieron en los volantes Merino y Silva, los dos mejores, mientras que arriba cambió la delantera por completo. Portu y Oyarzabal, porque son titulares con las bajas que hay en esa línea, y Sorloth con la intención de dar un respiro a Isak, que venía de jugar dos partidos seguidos en cuatro días.

El Mallorca carga por dentro. El conjunto balear tuvo una buena puesta en escena porque sorprendió a la Real metiendo a muchos hombres por dentro y ganaba con facilidad las espaldas de Merino y Silva. Luis García Plaza, que vio el encuentro desde la grada, colocó arriba a Dani con Muriqi, puso a Amath Ndiaye en la izquierda y a Kubo en la derecha, pero en el desarrollo del juego se metían a zonas interiores para hacer un cuadrado con Antonio Sánchez y Sevilla. Si Aritz y Gorosabel seguían a los extremos, los espacios exteriores los aprovechaban Maffeo y Oliván para proyectarse con peligro. Una jugada del primero por la derecha acabó con remate de Dani que fue bloqueado por Pacheco. Le Normand también tuvo que salir al cruce ante Oliván en una par de ocasiones para atajar el peligro.

Firmeza Le Normand y Pacheco se mostraron inexpugnables por alto y ahí se acabó la fuerza del Mallorca

La Real corrigió la situación centrando a Portu y Oyarzabal respecto al eje, de forma que ya no había superioridad numérica local ni por dentro ni por fuera cuando abrían el pase.

Silva marca el ritmo y el gol. Con los marcas bien ajustadas la Real comenzó a crecer en el juego a partir de David Silva, que campaba a sus anchas por la zona de tres cuartos sin que nadie consiguiera frenarle. Desde esa situación privilegiada empezó a repartir juego, lanzando por la izquierda a Oyarzabal y a Gorosabel, aunque faltaba presencia en área para el remate final.

El primer aviso serio llegó precisamente en un gran centro de Silva desde la izquierda tras una jugada elaborada entre Merino y Oyarzabal. El canario la puso en ventaja, Sorloth ganó en el desmarque a Raíllo pero la echó alta porque en la misma acción del central le pisó el pie.

Pasada la media hora Silva, que emergía sobre el resto de jugadores en Son Moix, agarró un balón, se atrajo rivales y lo dobló a Merino para que este levantara el periscopio. Mientras el navarro pensaba, corrió al espacio y ahí se encontró el balón perfecto para definir ante Sergio Rico. La Real se puso en ventaja fruto de la asociación de sus dos grandes futbolistas.

Certeros Silva y Merino acertarona golpear en el momento oportuno y la Real no necesitó hacer mucho más

El Mallorca quedó tocado y el cuadro txuri-urdin tuvo buenas opciones de ampliar la renta antes del descanso con un disparo raso ajustado al palo de Sorloth, un remate cruzado de Oyarzabal tras una contra llevada por el noruego y una jugada de Silva con disparo final bloqueado.

Arrasa el tanque Merino. En la segunda parte, cuando al enemigo le flaqueaban las fuerzas, apareció el de Pamplona para noquearle. Lo hizo con un remate en el segundo palo a la salida de un córner y poco después no logró el tercero porque lo impidió el larguero, que quedó temblando ante el misil que disparó. Sacó dos balones en estrategia defensiva e Imanol decidió retirarlo para darle un respiro. Menos mal que venía con un dedo del pie roto que si no qué habría hecho.

Con todo el pescado vendido fue tiempo para que Aritz, Gorosabel y Portu descansaran, Sola y Djouahra se reivindicasen, Illarra volviera a sentir el balón e Isak no tuviese ni que saltar al campo. Hay que ir al Bernabéu...