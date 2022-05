El reto de llegar a 65 puntos y lograr la tercera mejor marca en 25 años

La incoherencia de la Liga ha privado a la Real de la emoción de pelear por el quinto puesto con el Betis, al programar el encuentro de los andaluces para el viernes. De este modo, y tras el pacto de no agresión entre madridistas y verdiblancos (0-0), afronta el partido ante el Atlético sin que esté en juego la posibilidad de mejorar la sexta plaza en la que concluirá el campeonato. No obstante, sí hay un importante aliciente en lo cuantitativo y es que de ganar a los de Simeone lograría el cuadro realista varias marcas personales que no pueden desdeñarse.

La más importante es que cerraría la Liga con 65 puntos, el tercer mejor registro en los últimos 25 años por detrás de los 76 puntos del subcampeonato con Denoueix en 2003 y los 66 obtenidos por Montanier en 2013 cuando quedó cuarta. Ahora se habla de que la Champions ha estado más barata que nunca pero tanto Atlético como Sevilla ya superan esa puntuación de hace nueve años y aún pueden mejorarla en esta jornada.

Ganar, por tanto, supondría ocupar plaza de podio en el último cuarto de siglo en Primera y adelantar a dos grandes equipos como fueron el de Eusebio en 2017 que se fue a los 64 puntos y el de Krauss que acabó tercero en 1998 con 63. Además, también refrendaría la progresión del conjunto de Imanol con respecto a los últimos años, ya que en 2019 finalizó con 50, en 2020 con 56 y el año pasado con 62, los mismos que tiene ahora.

Todo ello sin olvidar el prestigio que supone derrotar a un equipo como el Atlético, campeón de Liga de la pasada edición y cuartofinalista de la Champions esta temporada tras poner contra las cuerdas al Manchester City en el Wanda. Pequeños alicientes que alejan al partido de lo que muchos pudieran considerar como un simple trámite.