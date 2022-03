Me vengo arriba porque me encantó la Real en el campo del segundo clasificado de la Liga. Me gustaron todos. Desde el primero al último. La Real compitió de diez ante un Sevilla que puso todo de su parte para ganar. A todos los realistas nos hubiera gustado sumar los tres puntos, mucho más después de haber visto que el Villarreal había perdid

Este contenido es exclusivo para suscriptores Si quieres ir a Anoeta y ver los partidos de la Real hasta final de temporada, suscríbete antes del 30 de marzo Me interesaMás información ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión