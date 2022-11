Resignación con la lista de Luis Enrique

Una mezcla de desilusión y resignación fue el sentimiento que se experimentó ayer en la Real al conocer la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial, en la que no incluyó a ningún txuri-urdin. En el club se albergaba la esperanza de que el seleccionador asturiano llamara al menos a un jugador blanquiazul para la cita de Catar, pese a que en la última convocatoria no había entrado ninguno.

En la prelista de 55 jugadores que Luis Enrique difundió hace dos semanas a los clubes para poner en alerta a los futbolistas que tenían serias opciones de acudir a Catar figuraban cinco jugadores de la Real: Brais Méndez, Merino, Zubimendi, Oyarzabal y Remiro. Los dos primeros eran los que más posibilidades tenían de aparecer en la lista definitiva por el gran estado de forma en el que se hallaban, a pesar de que el seleccionador manejaba una nómina de grandes jugadores en el centro del campo. Lo mismo sucedía con Zubimendi, si bien su caso era más complicado porque partía en clara desventaja en el pivote con Busquets y Rodri.

En el club, sin embargo, existía la ilusión por ver a un txuri-urdin como integrante de la selección en la cita mundialista que pudiera representar el buen momento del equipo. Por la calidad del plantel que dirige Imanol y los excelentes resultados que ha ido cosechando el conjunto guipuzcoano hasta el momento. El tercer puesto en Liga y la clasificación para octavos de final de la Europa League tras superar al todopoderoso Manchester United en la fase de grupos invitaban a soñar con un guiño de Luis Enrique en la convocatoria.

El director de fútbol de la Real, Roberto Olabe, hizo público ese sentir ayer durante el foro 'Gipuzkoa en forma' que organizó este periódico en DV Gunea. Para Olabe, «nuestros jugadores perfectamente tenían espacio en esa lista» y argumentó su opinión aseverando que «en una competición corta, y en este momento, no en verano al final de una Liga, los estados de forma van a ser muy importantes. Tanto Mikel (Merino), como Martin (Zubimendi) y Brais (Méndez), están en un gran estado de forma. No lo digo yo, lo dice su rendimiento».

No obstante, Olabe dejó claro que «uno de los valores que intentamos transmitir es el respeto y tenemos que respetar a Luis Enrique. Seguro que tiene un porqué». El director de fútbol blanquiazul no quiso poner en entredicho en ningún momento la elección final del seleccionador, pero no dejó pasar la oportunidad de poner en valor la actuación de los suyos hasta el momento.

Cierto es también que la noticia no sorprendió en el vestuario, que la aceptó con resignación. Merino y Brais Méndez eran del todo conscientes de la dificultad que significaba acudir al Mundial. Las señales más claras que les hacían ser pesimistas con esta posibilidad eran que ninguno de ellos había entrado en los planes del seleccionador en las últimas convocatorias.

La última vez que fueron reclamados fue precisamente hace un año, en los encuentros clasificatorios para la Copa del Mundo contra Grecia y Suecia. Por aquel entonces Brais era jugador del Celta. Ambos jugadores tuvieron una participación testimonial. Tan solo jugaron en el segundo duelo, contra el combinado sueco. El navarro disputó 17 minutos y el gallego solo uno. Desde entonces no han vuelto a ser llamados por Luis Enrique.

A través de un móvil en el Z-7

A pesar de ello, ayer, antes del comienzo del entrenamiento, una gran parte de la plantilla siguió con atención la comparecencia del seleccionador asturiano. Los realistas la vivieron en directo a través de la pantalla de un móvil en una de las bandas del campo Z-7. En ese grupo no se encontraba Merino, que prefería situarse al margen mientras dialogaba con otros compañeros. Brais Méndez y Zubimendi, que arrastran molestias tras el encuentro contra el Sevilla, no se dejaron ver en Zubieta.

Imanol compareció minutos más tarde en rueda de prensa y destacó que Merino, Brais y Zubimendi «han hecho méritos más que suficientes» para ir a Catar, pero la decisión correspondía al seleccionador. «Tenían ese punto de ilusión y han estado esperando a esta lista, pero tenían claro e intuían que finalmente no serían convocados», afirmó el técnico, que también quiso ver el lado positivo de esta situación: «Lo bueno es que van a tener tiempo para descansar, recuperar y volver en perfectas condiciones». Kubo será el único representante txuri-urdin en el Mundial.