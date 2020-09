«Estas primeras jornadas tenemos que buscar nuestra identidad»

Alex Remiro ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de Zubieta para responder de forma telemática a las preguntas de los periodistas. En la semana en la que la Real Sociedad se estrena en casa ante el Real Madrid (domingo 21.00 horas), el portero cree que «si hacemos las cosas que estamos capacitados, se lo vamos a poner difícil. Tenemos que dar nuestra mejor versión porque con los jugadores que tienen nos pueden hacer una ocasión en cualquier momento».

El portero de Cascante recuperó la titularidad en Valladolid después de que en el tramo final de la pasada temporada fuese Miguel Ángel Moyá el que defendiera la portería txuri-urdin. De esta manera, arranca su segunda campaña de forma diferente a cómo lo hizo en agosto de 2019, ya que fue el balear el que disputó los primeros encuentros. «Estoy con confianza y con ganas para demostrar al míster que quiero jugar. Más que consolidarme en la portería, lo que pretendo es seguir creciendo y mejorando cada día y cada partido. Trato de no parar de crecer».

Cuestionado por los motivos que llevan a Imanol Alguacil a escoger a uno u otro, el navarro ha transmitido que «el míster siempre ha dejado claro que pone al que mejor ve cada semana. Así lo hizo el año pasado y fue Miguel el que empezó jugando, para que después fuera yo. Quiero ganarme el puesto en cada entrenamiento y esto también hace que el nivel de los tres-cuatro porteros que estemos aumente».

El último partido oficial que jugó el Real Madrid, próximo rival de la Real, fue el de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City, a principios de agosto. Desde entonces no ha habido ni rastro del equipo dirigido por Zinedine Zidane. Incluso el único amistoso que han jugado, con resultado de 6-0 a favor ante el Getafe, fue a puerta cerrada y sin cámaras ni presencia de periodistas. Ante esta circunstancia, Remiro se espera un equipo «muy difícil, de mucha calidad y personalidad y con mucho peligro. ¿Que se puede esperar del Madrid que no sea eso? Queremos hacer un partido de no achantarnos y enfrentarnos de tú a tú». Además, ha señalado que «lo que tenemos que hacer es buscar nuestra verdadera identidad en estas primeras jornadas y tratar de recuperarla».

En las filas blancas está Martin Odegaard, en su regreso a Madrid tras la cesión de un año en la Real. La participación del noruego está en duda, pero si entra en la convocatoria, «le recibiremos con todo el cariño del mundo. Como amigo espero que juegue», ha transmitido Remiro. «Intentaremos estar encima de él y seguro que nos pone en problemas, pero en el campo iremos a muerte, allí no hay amigos».

A vueltas con el protocolo

Imanol Alguacil se quejó el domingo de la poca claridad del protocolo de LaLiga, ya que cuando la expedición donostiarra llegó al estadio 40 minutos antes del inicio del encuentro, tal y como aparentemente marcaba el protocolo, el Valladolid llevaba ya un tiempo en el campo calentando. Sobre este aspecto, el portero de la Real ha opinado que «sé que es por las medidas sanitarias para evitar que haya rebrotes y que prima la salud, pero no veo necesario el tener que calentar casi en el hotel, llegar al campo, ponerse los guantes, las botas y salir directamente a calentar, terminar el partido y rápido al hotel... El año pasado acabamos la Liga y lo hicimos bien con las medidas que pusieron, creo que se podría intentar hacerlo como el año pasado».