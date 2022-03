Álex Remiro ha sido el gran protagonista, junto al goleador Zubimendi, de la victoria de la Real contra el Alavés en el partido disputado este domingo en el Reale Arena. El meta txuri-urdin se ha mostrado satisfecho por «ayudar al equipo cuando me necesita» y ha advertido de que hasta final de LaLiga «nos quedan diez finales». «Prefiero ir partido a partido para conseguir renovar el pasaporte europeo, ha señalado Remiro, quien ha calificado de «partidazo» el duelo del próximo domingo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (18.30 horas).

Remiro ha explicado que el Alavés «ha creado dificultades en el inicio del partido, con intensidad y apretando arriba, pero luego hemos sabido asentarnos y hemos estado más atrevidos y jugando como queríamos». Sobre el paradón que ha realizado a remate de Manu Vallejo, el portero navarro ha señalado que «he pensado en quedarme de pie si tiraba abajo, he acertado y he tenido suerte porque el balón me ha venido a mi mano buena».