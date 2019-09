Declaraciones Remiro: «Se generó una nube con que yo partía de titular y no era así» Moyá y Remiro, durante el calentamiento del partido ante el Alavés. / J.M. López El portero navarro declaró tras su debut que «no estaba preocupado» DV Viernes, 27 septiembre 2019, 08:00

El portero navarro declaró tras su debut que «no estaba preocupado aunque ha sido un trayecto largo y complicado para llegar a jugar en Primera. Lo que sí que he estado es con ganas y ambicioso para ponérselo difícil al míster».

Sobre si el debut ha llegado antes o después de lo que se esperaba, explicó que «al principio se generó una nube con que yo partía de titular y en ningún momento ha sido así. El míster consideró que tenía que empezar Moyá, con su paciencia y saber estar, y yo he seguido trabajando fuerte». Recordó que el año pasado «fue un año de aprendizaje y de madurez y la gente me conoce y sabe que me ha cambiado. Estoy más maduro y más hecho. Nunca he faltado el respeto al Athletic».