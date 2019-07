Fichaje Remiro: «Cuando pase el tiempo quiero que la afición diga que he estado a la altura» 02:30 Alex Remiro, en Anoeta. / RS El nuevo portero de la Real Sociedad ha afirmado que la temporada pasada ha podido preparse «físicamente y mentalmente» IKER MENDIA Viernes, 5 julio 2019, 12:35

Tras Modibo Sagnan, ha llegado el turno de Alex Remiro. El portero ha dirigido a la afición txuri-urdin sus primeras palabras desde que fichó por la Real Sociedad. Ya conoce Zubieta y Anoeta, y el guardameta procedente del Athletic ha querido dejar claro que la pasada temporada «ha sido diferente. Además de prepararme físicamente, me he podido preparar mentalmente», ha indicado Remiro, que no ha gozado de minutos en Bilbao. «Tengo muchas ganas de venir y ponerme a prueba».

El nuevo portero de la Real Sociedad se ha referido al conjunto guipuzcoano como «un equipo joven, que tiene un buen vestuario con jugadores con hambre y calidad. Tengo muchas ganas de empezar y ver hasta dónde podemos llegar. Cuando pase el tiempo quiero que la afición diga que he estado a la altura. Soy un portero tranquilo al que le gusta tenerlo todo controlado. Tengo un punto de atrevimiento».

El meta navarro también ha afirmado que tiene «hambre y muchas ganas de demostrar a la gente que duda. Quiero que estén tranquilos». En cuanto al nuevo Anoeta, Remiro ha señalado que cree que el «estadio va a quedar espectacular».