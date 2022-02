Álex Remiro ha vuelto a detener un penalti en un derbi, pero éste ante el Athletic y no contra el Eibar, como lo hiciera el 10 de marzo de 2020. Ese día la Real concedió dos penaltis, uno que no pudo atajar y otro que sí, a lanzamientos de Orellana. No fue el último, ya que el 8 de noviembre del mismo año también le detuvo una pena máxima a Machís contra el Granada en el Reale Arena.

El penalti ante el Athletic ha llegado después de que el colegiado, Martínez Munuera, viera un penalti, tras revisar en el VAR, por mano de David Silva dentro del área. El de Cascante le adivinó el lado a Muniain para que este se estirara y despejara a córner el disparo del capitán local. Antes de ese penalti, a Remiro le han recordado en San Mamés en dos ocasiones por su pasado dedicándole un «qué malo eres».