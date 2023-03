Remiro dice que acabar en la Europa League no sería un premio menor

Álex Remiro se nota que está encantado en la Real Sociedad. Cumple su cuarta campaña en Donostia y se le ve con las ideas muy claras cada vez que comparece en público. Ayer lo hizo en la sala de prensa de Zubieta para valorar las opciones del equipo en estas doce últimas jornadas del campeonato.

El meta navarro habla de la Champions como una ilusión pero no lo ve como una obligación. «Hemos trabajado mucho estos días y tenemos ganas de competir y de poner el broche final a la temporada con este objetivo tan bonito que tenemos. ¿La Champions? Hemos hablado, pero tratamos de fijarnos en el próximo partido. Si no viene Imanol y nos baja al suelo. Sabemos en qué posición estamos y tenemos mucha ilusión, pero nos lo tenemos que ganar en el campo». Después de llevar tantas semanas entre los cuatro primeros de la clasificación no consideraría una decepción acabar en la Europa League. «No me parece que sea un premio menor. Nos acostumbramos muy rápido a lo bueno... Estamos en una posición privilegiada para pelear por un gran premio y tenemos que ser ambiciosos. Claro que nos gustaría acabar ahí, pero no tenemos que tomarnos como un fracaso de temporada no estar en la Champions».

En el plano personal, transmite que se encuentra en un buen momento. «En cuanto a sensaciones sí, estoy a gusto y creo que he mejorado respecto a la temporada anterior y la anterior y la anterior... Mi objetivo es no estancarme y seguir mejorando. Me encuentro bien y estoy contento por cómo están saliendo las cosas». Respecto a la visita a La Cerámica del domingo, entiende que es un partido de esos que gusta ver y jugar. «El Villarreal es un rival directo y tiene muy buenos jugadores. Es un partido atractivo, aunque en los últimos años no ha habido muchos goles. Creo que somos dos equipos que proponemos parecido».En el conjunto rival no estará Gerard Moreno, su gran líder, de quien dice que «no hay duda de que es un grandísimo jugador. No me alegro de que no pueda jugar, porque seguro que estará otro jugador que nos exigirá también mucho».