Remiro: «No hemos estado reconocibles»

Ion M. Taus San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 21 de diciembre 2023, 21:21 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, valoró al final del encuentro ante el Cádiz que «no hemos estado finos, no hemos sido la Real reconocible de siempre, no puede ser». El de Cascante, que fue nombrado MVP del partido, aclaró que «prefiero ganar» a estos premios individuales y aseguró que «cuando un portero es elegido como mejor jugador es que el equipo no ha estado bien en ataque, y nosotros queremos generar y dominar». Sobre el Cádiz aseguró que «en casa son fuertes y nos han generado ocasiones».

Noticia relacionada Cádiz 0 - Real Sociedad 0 Broche agridulce para un 2023 excelso Ion M. Taus Respecto a su valoración al año futbolístico que ahora termina, Remiro explicó que «2023 ha sido un años espectacular, le pongo un 8 o un 9 de nota» en el que «el club y los jugadores hemos crecido». Aún así, el guardameta txuri-urdin cree que el próximo año puede ser aún mejor, «nos queda un final de temporada muy ilusionante y tenemos argumentos para hacer algo muy bonito», aseguró. Además, el navarro no se pone límites ni cree que haya que centrarse en alguna de las tres competiciones en las que la Real tiene aspiraciones, «tenemos un buen bloque y una ilusión muy grande por todas las competiciones», afirmó.