Incorporación Remiro se despide del Athletic a la espera de oficializar su llegada a la Real Sociedad El guardameta será jugador de la Real Sociedad la próxima temporada ÁLVARO VICENTE Miércoles, 22 mayo 2019, 15:37

El que será jugador de la Real Sociedad en la próxima temporada, Alex Remiro, se ha despedido del Athletic, club al que ha estado vinculado durante diez años, con una carta colgada en su cuenta de Instagram. El todavía jugador rojiblanco no ha debutado aún en Primera y no ha jugado ningún partido esta temporada. Esta es la carta:

«Hoy me despido de la que ha sido mi casa durante estos últimos 10 años. Quiero mostrar mi agradecimiento a la institución que me ha dado la oportunidad de cumplir el sueño de convertirme en futbolista profesional. Y a todas y a cada una de las personas que me han ayudado a formarme como futbolista y a crecer como persona.

Quiero hacer mención especial a mis técnicos, Eduardo Berizzo y Gaizka Garitano, excepcionales profesionales, empáticos y comprensivos, y a todos mis COMPAÑEROS, con mayúsculas, un auténtico grupo humano, que con tanto cariño y respeto me han tratado desde el primer momento.

Y finalmente, cómo no, también a mi familia que siempre ha estado a mi lado y me ha apoyado en los momentos difíciles.

A todos ellos, gracias de corazón.

Por otra parte, este no ha sido un año fácil. A veces las cosas no son como uno desearía y hay que saber asumir la realidad con madurez y profesionalidad. Y humildemente eso es lo que yo he intentado, buscando nuevos retos e ilusiones que me permitan seguir mi camino y hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol y realizarme como jugador.

Un abrazo a todos»