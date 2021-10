Álex Remiro: «Como amigo y compañero, me gustaría que Oyarzabal se quedara para siempre en la Real»

Twitch Álex Remiro: «Como amigo y compañero, me gustaría que Oyarzabal se quedara para siempre en la Real» El portero de la Real Sociedad ha estado en un directo de Twitch junto a varios streamers para comentar la actualidad deportiva y someterse a un test de verdadero o falso

El portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, ha sido el último invitado del directo en Twitch de Post United. Un canal de seguimiento deportivo que ha contado con el de Cascante para comentar la actualidad y someterse a un pequeño test de diez preguntas de verdadero o falso.

La primera pregunta ha ido al hueso: «¿Puede esta Real Sociedad ser candidata a ganar la Liga?». Replicando las palabras que dijera Imanol Alguacil apenas hace un par de días, Remiro ha visto complicado que este hecho se dé. Sin embargo, el resto de los presentes en la llamada han asegurado que «si hay algún año en el que la Real pueda competir es este. Quizás no ganarla, pero que estará ahí a final de temporada casi que seguro».

La última temporada, Remiro acabó siendo el portero español con menos goles encajados. Unos datos que, acompañados al buen inicio de liga, han llevado a más de uno a plantearse su presencia en el Mundial de Qatar de 2022. Ante la premisa de si se ve en la próxima cita de selecciones, el portero de la Real ha sido tajante. «Sí me veo en Qatar, pero de turismo», ha dicho entre risas, después de matizar que es algo muy complicado.

Quien sí apunta a estar en la lista de Luis Enrique para la cita mundial es Oyarzabal. Referente de la Real y uno de los máximos valuartes actuales de la selección española, los streamers han puesto contra la pared a Remiro al preguntarle si cree que el eibartarra colgará las botas defendiendo la camiseta txuri-urdin. «Espero que sí. Como amigo y compañero me encantaría que se quedara toda la vida en la Real».

David Silva también ha estado presente en el test de diez preguntas. Al portero txuri-urdin le han preguntado por la fecha de caducidad de una de las mejores zurdas de LaLiga. «¿Crees que aguantará hasta los 40 años?», ha sido la cuestión a responder y Remiro ha sentenciado con una afirmación que ha llamado la atención a los stremaers. «Hasta los 40 no, hasta 41». El de Cascante ha asegurado que David Silva es un jugador «muy competitivo, un ganador» y que mientras tenga detrás «un proyecto donde pueda jugar y hacer cosas interesantes, seguirá».

El Remiro más personal

Pero no todo el juego ha girado en torno a lo deportivo, sino que se ha tratado conocer el aspecto más personal de Álex Remiro. Cuestionado sobre cuál es el mejor portero actual de la Liga, el navarro ha mostrado su admiración por Ter Stegen. «Siempre he dicho que es uno de los espejos en los que me miro. Cómo se mueve, las cosas que hace... para mí Neuer y él están un paso por encima del resto». Aunque poco después ha reconocido que su ídolo de la infancia «siempre ha sido Casillas».

Cuestionado sobre si le gustaría jugar en algún equipo de fuera de LaLiga, el de Cascante ha asegurado que se encuentra muy a gusto en la Real Sociedad, donde espera estar muchos años. Aunque en el caso de no poder seguir con la elástica txuri-urdin, Remiro ha reconocido que no le importaría volver al Huesca o jugar en Osasuna. Equipo de su tierra y con el que no tuvo la oportunidad de jugar durante su etapa más joven.